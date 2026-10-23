National Youth Dialogue 2026: Lan tỏa tiếng nói, khơi dậy khát vọng lãnh đạo trẻ

(VTC News) -

Ngày 16/10, tại Tòa nhà Văn hóa Sunwah, Đại học Quốc gia Hà Nội, sự kiện National Youth Dialogue 2026 đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo JCI Việt Nam cùng đông đảo thành viên trẻ. Chương trình do JCI Junior Division, trực thuộc Hội đồng Phát triển Chi hội JCI Vietnam (VNDC), chủ trì và Junior Thăng Long trực tiếp tổ chức.

Đây là sự kiện theo hình thức quốc tế đầu tiên do Junior Division giữ vai trò chủ quản, đánh dấu bước tiến trong hoạt động kết nối, phát triển năng lực và tạo môi trường để thế hệ trẻ tham gia đối thoại về vai trò lãnh đạo trong tương lai.

Tạo không gian đối thoại, phát huy tiếng nói thế hệ trẻ

Mang tinh thần “Voice for Tomorrow” (Tiếng nói vì tương lai), National Youth Dialogue 2026 được xây dựng như một diễn đàn trao đổi đa chiều, nơi những góc nhìn và kinh nghiệm của thế hệ đi trước gặp gỡ tư duy, khát vọng của người trẻ. Thay vì chỉ tiếp nhận những định hướng một chiều, các thành viên trẻ có cơ hội tiếp cận những câu chuyện thực tiễn về tinh thần lãnh đạo, từ đó nhìn nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm và khả năng đóng góp của bản thân đối với cộng đồng.

Chương trình có sự hiện diện của ông Đoàn Ngọc Hiếu, Chủ tịch Quốc gia JCI Việt Nam 2026; bà Bùi Thị Lan, Phó Chủ tịch Thường trực JCI Việt Nam 2026; ông Phạm Phú Sang, Chủ tịch Hội đồng Phát triển JCI Việt Nam 2026; ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Chi hội JCI Thăng Long 2026, cùng các thành viên trong tổ chức.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ định hướng từ bà Bùi Thị Lan. Theo đó, việc xây dựng lực lượng kế thừa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của tổ chức. Junior Division được nhìn nhận là môi trường tiềm năng, giúp các thành viên trẻ từng bước hình thành tư duy, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo.

Thông điệp này cũng phản ánh mục tiêu của chương trình: không chỉ khuyến khích người trẻ cất lên tiếng nói mà còn tạo điều kiện để họ từng bước trưởng thành thông qua trải nghiệm, kết nối và hành động.

Từ đối thoại đến những hành động thiết thực

National Youth Dialogue 2026 diễn ra trong bối cảnh Junior Division ghi nhận những bước phát triển trong năm đầu tiên thành lập. Tổ chức đã ban hành bộ quy chế chung, hình thành hai chi hội chính tại Việt Nam và tiếp tục hướng tới mở rộng quy mô hoạt động. Những kết quả ban đầu tạo nền tảng để Junior Division phát triển các chương trình dành cho thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các thành viên và những người có kinh nghiệm trong tổ chức.

Đáng chú ý, tại sự kiện, Junior Division chính thức công bố dự án “Vén Cửa 2026”, đánh dấu bước chuyển từ hoạt động đối thoại sang triển khai sáng kiến thực tiễn.

Theo Ban Tổ chức, dự án hướng đến việc đồng hành cùng những giá trị văn hóa bền vững, đồng thời khuyến khích các thành viên trẻ chủ động tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.

Việc giới thiệu dự án ngay trong khuôn khổ National Youth Dialogue 2026 góp phần cụ thể hóa tinh thần “Voice for Tomorrow”, nhấn mạnh rằng tiếng nói của người trẻ cần được tiếp nối bằng những hành động có ý nghĩa.

Thông qua sự kiện, Junior Division tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng môi trường phát triển dành cho thế hệ lãnh đạo kế cận, nơi người trẻ được lắng nghe, trao cơ hội và khuyến khích phát huy năng lực.

National Youth Dialogue 2026 không chỉ là dịp kết nối các thế hệ mà còn đặt nền móng cho những hoạt động tiếp theo, hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng tinh thần lãnh đạo, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng đóng góp của thanh niên Việt Nam.