Hai kịch bản mưa lớn sắp xảy ra ở miền Trung

(VTC News) -

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tuần này, miền Trung khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày. Đợt mưa có nguy cơ đi kèm lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Cơ quan khí tượng đưa ra 2 kịch bản đối với đợt mưa lớn này.

Miền Trung sắp hứng đợt mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Ở kịch bản 1, có xác suất 60-70%, mưa lớn tại miền Trung bắt đầu từ 10/9 và kéo dài đến 16/9. Vùng tâm mưa được dự báo tập trung từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.

Kịch bản 2 có xác suất 30-40%, mưa lớn bắt đầu khoảng 14/9 và kéo dài đến 17/9. Vùng tâm mưa tập trung từ Nghệ An đến TP Huế.

Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa lớn trên khả năng hình thành trong bối cảnh dải hội tụ nhiệt đới hoạt động, kết hợp với không khí lạnh và khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông.

Cụ thể, một dải hội tụ nhiệt đới đang hình thành, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Khoảng 12-13/9, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông, với xác suất 70-80%. Sau đó, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão với xác suất 30-40%.

Trong khi đó, một đợt không khí lạnh cường độ không quá mạnh được dự báo tác động đến miền Bắc từ 9-11/9. Đây là đợt không khí lạnh đầu mùa, xuất hiện sớm hơn khoảng 3-5 ngày so với trung bình.

Ngoài ra, trong khoảng 9-12/9, gió mùa Tây Nam có khả năng tăng cường mạnh, khiến khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa dông nhiều hơn.

Trước khi đón đợt mưa lớn diện rộng, chiều tối và đêm 7/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều tối 7/9, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.