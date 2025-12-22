Defender 2026 hơn 5 tỷ đồng: Nâng cấp sang trọng, off-road thông minh hơn

(VTC News) -

Cận cảnh Defender 2026 bản 110 và 130. (Video: Mạnh Hùng)

Ở phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Defender không chỉ tiếp tục phát huy DNA 4x4 thuần chất mà còn được tinh chỉnh mạnh mẽ theo hướng tinh gọn, sang trọng, tiện nghi hơn và ứng dụng công nghệ thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Defender 110 S 3.0 P400 MHEV cùng gói nâng cấp. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Thiết kế tinh gọn, hiện đại nhưng vẫn đậm chất Defender

Ngoại thất Defender 2026 có một số chi tiết nhỏ được tinh chỉnh. Cụm đèn pha được thiết kế lại với đồ họa nhận diện đặc trưng, kết hợp đèn sương mù nay trở thành trang bị tiêu chuẩn. Phía sau, cụm đèn hậu phẳng màu khói tạo cảm giác liền khối, hiện đại và chắc chắn hơn.

Phần trước của xe không thay đổi quá nhiều, nền logo hãng chuyển sang màu đen thay vì màu xanh như trước. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bảng màu ngoại thất được mở rộng với các tùy chọn mới như Woolstone Green và Borasco Grey, đi kèm các chi tiết hoàn thiện cao cấp. Thiết kế mâm hợp kim 22 inch hoàn toàn mới, nắp chụp mâm màu đen bóng cùng logo Defender góp phần nhấn mạnh vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng tinh tế của mẫu xe địa hình này.

Không gian nội thất nâng tầm trải nghiệm cao cấp

Bên trong cabin, Defender 2026 được nâng cấp đáng kể về tiện nghi và công thái học. Trung tâm khoang lái là màn hình cảm ứng 13,1 inch mới, mang đến giao diện hiển thị lớn, trực quan và dễ thao tác hơn.

Bảng táp-lô được bố trí lại, kết hợp cần số gắn bảng điều khiển, giúp người lái thao tác thuận tiện trong cả điều kiện đường phố lẫn địa hình phức tạp.

Khoang nội thất của Defender 2026. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Khu vực trung tâm được thiết kế lại với ngăn trượt thông minh, cho phép cất gọn các vật dụng nhỏ mà vẫn giữ không gian chứa đồ lớn bên dưới. Trong gói nâng cấp Signature Suite, các túi đựng bên hông có thể tháo rời và tích hợp lối đi dây sạc, góp phần tạo nên khoang nội thất gọn gàng, tiện dụng và cao cấp hơn.

Công nghệ hỗ trợ vận hành, off-road

Khả năng vận hành của Defender 2026 được tăng cường với loạt công nghệ hỗ trợ người lái.

Đáng chú ý, hệ thống Kiểm soát Hành trình Địa hình Thích ứng (Adaptive Off-Road Cruise Control) lần đầu tiên được trang bị như một tùy chọn trên Defender.

Hệ thống này là bước phát triển từ công nghệ All Terrain Progress Control, giúp người lái thiết lập mức độ thoải mái mong muốn khi di chuyển trên địa hình gồ ghề. Nhờ đó, người điều khiển có thể tập trung vào việc đánh lái, giảm bớt sự mệt mỏi và tăng độ ổn định khi vận hành ngoài đường nhựa.

Công nghệ này giúp tự động điều chỉnh tốc độ nhằm duy trì cảm giác lái êm ái trên các bề mặt không bằng phẳng, mang đến trải nghiệm off-road mượt mà và kiểm soát tốt hơn. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bên cạnh đó, Driver Attention Monitor thế hệ mới được tích hợp thêm camera theo dõi người lái, giúp giám sát mức độ tập trung thông qua chuyển động ánh nhìn và đưa ra cảnh báo bằng hình ảnh hoặc âm thanh khi cần thiết. Người dùng có thể tùy chỉnh hoặc tắt tính năng này thông qua menu hỗ trợ lái.

Mở rộng phiên bản, tăng chiều sâu cá nhân hóa

Defender 2026 tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều phiên bản và cấu hình mới. Tại Việt Nam, Defender 130 được bổ sung tùy chọn hàng ghế "Captain Seat" cho hàng ghế thứ hai, mang đến sự thoải mái, riêng tư và sang trọng hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng cao cấp.

Hàng ghế "Captain" phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam đang tìm kiếm trải nghiệm cao cấp trên một mẫu SUV địa hình. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Lần đầu tiên, Defender Trophy Edition được giới thiệu tại Việt Nam với phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ giải đấu Defender Trophy, đi kèm các trang bị off-road chuyên dụng và đồ họa ngoại thất đặc trưng. Ở phân khúc hiệu suất cao, Defender OCTA và OCTA Black nổi bật với thiết kế đặc trưng, bảng màu mới và các tùy chọn vật liệu hoàn thiện cao cấp, nhấn mạnh tính cá nhân hóa và hiệu suất vận hành vượt trội.

Song song đó, các gói phụ kiện Explorer, Adventure và Urban được cải tiến với nhiều tùy chọn mới, cho phép khách hàng cá nhân hóa chiếc Defender theo từng mục đích sử dụng, từ di chuyển đô thị đến những hành trình khám phá địa hình dài ngày.

Bộ phụ kiện trang bị dành cho nhu cầu đa dạng của khách hàng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tại thị trường Việt Nam, Defender 2026 được phân phối đầy đủ các phiên bản 90, 110, 130, Trophy Edition, OCTA và OCTA Black bởi Pon Phú Thái Mobility. Giá bán khởi điểm từ hơn 5 tỷ đồng, trong khi các phiên bản cao cấp và cá nhân hóa có thể lên tới gần 8 tỷ đồng, tùy cấu hình.

Giá khởi điểm cho các mẫu xe cá nhân hóa chưa bao gồm cấu hình:

Defender 90 Phiên bản S 3.0 P400 5,099 tỷ đồng Defender 110 Phiên bản S 3.0 P400 5,319 tỷ đồng Defender 110 Phiên bản X-Dynamic HSE 2.0 P400e PHEV 5,989 tỷ đồng Defender 130 Phiên bản X-Dynamic SE 3.0 P400 6,799 tỷ đồng

Giá các phiên bản với gói nâng cấp:

Defender 110 - Gói nâng cấp nội thất cao cấp, lọc không khí nâng cao, tùy chọn mâm xe 20 inch, hệ thống treo khí nén, âm thanh Meridian. 6,329 tỷ đồng Defender 130 X-Dynamic SE 3.0 P400 MHEV - Gói nâng cấp nội thất cao cấp, cụm đèn trước Matrix LED, gương chiếu hậu ClearSight, mâm xe 20 inch. 7,349 tỷ đồng Defender 130 X-Dynamic HSE 3.0 P400 MHEV - Tùy chọn nội thất cao cấp 7 chỗ với ghế Captain, nội thất bọc da Windsor kết hợp cùng vật liệu Kvadrat, cụm đèn trước Matrix LED, gương chiếu hậu ClearSight, mâm xe 20 inch. 7,989 tỷ đồng Defender 110 3.0 Trophy Edition - Hệ thống treo khí nén, cửa sổ trời toàn cảnh, gói trang bị Trophy. 7,489 tỷ đồng