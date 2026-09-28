Đề xuất cấp vốn theo từng mốc kết quả cho công nghệ chiến lược

(VTC News) -

Tại Phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác Quý III/2026 chiều 28/9, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định đề xuất quản lý nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo kết quả, thay vì chỉ dựa trên tiến độ và giải ngân.

Theo đó, mỗi nhiệm vụ được chia thành các gói công việc, xác định rõ mục tiêu, sản phẩm, kinh phí và mốc nghiệm thu; chỉ cấp vốn cho giai đoạn tiếp theo khi hoàn thành mốc trước và dừng nhiệm vụ không đạt yêu cầu.

Tính đến ngày 27/9, các bộ, cơ quan đã đề xuất 38 nhiệm vụ với tổng kinh phí 13.750,6 tỷ đồng, trong đó 8.860,2 tỷ đồng từ nguồn ngoài ngân sách, chiếm 64,4%.

Bộ KH&CN đã thẩm định 30 nhiệm vụ, gồm 14 nhiệm vụ được phê duyệt, 8 nhiệm vụ không đủ điều kiện và 8 nhiệm vụ chưa thẩm định. Các đề xuất tập trung vào vệ tinh quan sát Trái đất, chip RF cho UAV, ray đường sắt, bản sao số hệ thống điện và liệu pháp tế bào CAR-T.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Qua thẩm định, Bộ KH&CN ghi nhận một số điểm nghẽn như chưa tách bạch kinh phí nghiên cứu và đầu tư, còn trùng lặp nhiệm vụ, thiếu đơn vị tiếp nhận sản phẩm và vốn đối ứng, một số mốc đánh giá chưa rõ.

Với 113 nhiệm vụ do 30/34 địa phương đề xuất tính đến ngày 14/9, Bộ kiến nghị phân thành ba tầng: nhiệm vụ quốc gia, liên vùng và công nghệ lõi khó; công nghệ dùng chung được kiểm chứng tại nhiều địa bàn; và công nghệ đã hoàn thiện để địa phương chủ động ứng dụng.

Bộ KH&CN đồng thời kiến nghị không triển khai nhiệm vụ chưa đủ điều kiện, không chạy theo mục tiêu giải ngân; dành tối thiểu 15% chi sự nghiệp khoa học cho công nghệ chiến lược và điều chuyển kinh phí từ nhiệm vụ không đạt mốc sang nhiệm vụ đạt kết quả.

Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, cùng với thay đổi cách quản lý, cần đẩy nhanh xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm, thu hút chuyên gia và theo dõi nhiệm vụ bằng các chỉ số về mức độ sẵn sàng công nghệ (TRL), sở hữu trí tuệ, tỷ lệ nội địa hóa, vốn ngoài ngân sách và doanh thu. Bộ cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu chung về nhiệm vụ, công nghệ và tài sản đã đầu tư để hạn chế trùng lặp.