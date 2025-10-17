(VTC News) -

Sau những ngày mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 và 11, vùng cao Hà Giang - Tuyên Quang đang oằn mình gượng dậy giữa bùn đất, đổ nát tan hoang. Nhiều ngôi trường bị cuốn trôi, mái nhà sập xuống, bàn ghế và sách vở học sinh ngập trong bùn đất.

Với mong muốn dựng lại mái ấm, khơi dậy niềm tin và mang hơi ấm đến vùng cao, Tạp chí Tiếp Thị & Gia Đình phối hợp cùng nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, mạnh thường quân tổ chức đêm nhạc thiện nguyện Thắp lửa trái tim.

Đêm nhạc "Thắp lửa trái tim" hướng về đồng bào vùng bão lũ Tuyên Quang.

Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi gồm NSND Đức Long, NSND Hà Vy, NSND Tố Uyên, MC - ca sĩ Nguyễn Hữu Chiến Thắng, ca sĩ Nhật Trường, ca sĩ Bích Ngọc, ca sĩ Lê Minh Tuyến, ca sĩ Lê Hồng Phong, ca sĩ Mai Trần Lâm, ca sĩ Minh Quân, ca sĩ Lê Huyền Anh.

Với những gương mặt tên tuổi, đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến không gian âm nhạc giàu cảm xúc, nơi những nghệ sĩ, doanh nhân và mạnh thường quân cùng hướng hơi ấm về bà con Hà Giang - Tuyên Quang. Âm nhạc và tình người sẽ vang lên để nối hai đầu đất nước, để mỗi tiếng hát là một lời động viên, và mỗi tấm lòng là một ngọn nến sưởi ấm nơi xa.

Chương trình quy tụ 3 NSND tên tuổi.

Theo chia sẻ của ban tổ chức, toàn bộ số tiền quyên góp sau đêm nhạc sẽ dùng để xây mới và sửa chữa các ngôi nhà bị sập, hư hỏng tại xã Cao Bồ (Vị Xuyên). Ngoài ra, chương trình sẽ trao tặng 20 máy tính, 14 TV, 250 bộ bàn ghế, 500 chăn gối cùng thiết bị học tập và các sản phẩm, dụng cụ y tế cho Trường Tiểu học Quang Trung (phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang).

Ban tổ chức cho biết, các hoạt động quyên góp vẫn đang tiếp tục được tiếp nhận thông qua tài khoản thiện nguyện và trực tiếp tại đêm nhạc Thắp lửa trái tim. Toàn bộ số tiền từ các mạnh thường quân sẽ được công khai minh bạch, sử dụng đúng người, đúng việc.

"Sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp… là nguồn động viên quý giá để người dân vùng cao khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ tiếp tục cuộc sống đồng thời nhân lên những giá trị nhân văn cao đẹp về tinh thần tương thân tương ái - một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta", đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

Thắp lửa trái tim là đêm nhạc thiện nguyện do Tạp chí Tiếp Thị & Gia Đình tổ chức, nhằm gieo yêu thương, thắp sáng niềm tin và mang hơi ấm đến với đồng bào Hà Giang - Tuyên Quang sau bão. Đêm nhạc sẽ được tổ chức vào lúc 19h30 ngày 17/10 tại Phòng trà Skyline, 36A bán đảo Hoàng Cầu (Hà Nội).