Vũ công Kim Anh bị loại sau lùm xùm ở Anh trai vượt ngàn chông gai

Ồn ào liên quan đến nghệ sĩ, các vũ công của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của công chúng trên nhiều nền tảng mạng xã hội những ngày qua.

Sáng 18/9, OH Dance Team - đơn vị có dàn vũ công đang hợp tác với chương trình - đăng tải thông báo về việc loại Kim Anh - một thành viên trong nhóm - khỏi các dự án tiếp theo của Anh trai vượt ngàn chông gai.

“Điều chúng tôi mong nhất là bạn ấy thật sự nhận ra lỗi lầm, nghiêm túc chịu trách nhiệm và sửa đổi. Kính mong mọi người, nếu có thể, cho Kim Anh một cơ hội để sửa sai, để bạn trưởng thành hơn từ bài học này. Và nếu còn duyên với nghề, bạn có cơ hội tiếp tục cố gắng và cống hiến bằng một thái độ đúng đắn, chín chắn hơn”, theo OH Dance Team.

Vũ công Kim Anh bị loại khỏi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Theo OH Dance Team, ngay từ khi các thành viên mới gia nhập nhóm, đơn vị đã luôn nhắc rất kỹ về lời ăn tiếng nói, cách ứng xử văn minh tử tế với những người xung quanh, luôn biết ơn trân trọng với những khách hàng, nghệ sĩ, bạn bè đã tin tưởng, trao cơ hội.

“Điều chúng tôi đặt lên hàng đầu khi lựa chọn một người đồng hành cùng nhóm là đạo đức nghề nghiệp, thái độ làm việc và ý thức trách nhiệm: phải lễ phép, đúng giờ, có kỷ luật, biết kính trên nhường dưới, tôn trọng đồng nghiệp, không sử dụng lời lẽ tục tĩu, không gây gổ hay có những hành vi thiếu chuẩn mực. OH cũng có những quy định và hình thức xử lý đối với các cá nhân vi phạm nguyên tắc chung của nhóm”, phía OH Dance Team nói.

Trước đó, tối 17/9, nhóm nhảy MAX CREW phát thông báo về việc một thành viên được cho là có những bình luận tiêu cực, gây ảnh hưởng đến chương trình, anh tài. Nhóm cũng đưa ra quyết định loại thành viên Trần Công Tuấn Tú - người được cho là liên quan đến vụ việc kể trên.

“Thành viên này không thường xuyên tham gia các hoạt động trực tiếp của MAX CREW mà chủ yếu hỗ trợ nhóm ở vai trò hậu cần và support. Như MAX CREW đã thông tin tại bài đăng trước, những phát ngôn và hành động của thành viên này mang tính chất cá nhân, không xuất phát từ hoạt động của MAX CREW và không đại diện cho quan điểm, tiếng nói hay hình ảnh của nhóm”, theo MAX CREW.

MAX CREW cho biết nhóm không tham gia biểu diễn hay hợp tác trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Dù vậy, nhóm gửi lời xin lỗi chân thành đến nghệ sĩ Đông Hùng và những người hâm mộ của anh vì sự việc gây ra những phiền toái và ảnh hưởng không đáng có.

“Chúng tôi hiểu được sự thất vọng của những khán giả yêu mến chương trình, đặc biệt là người hâm mộ của nghệ sĩ Đông Hùng trong câu chuyện vừa qua. Dù sự việc xảy ra theo hướng không mong muốn, MAX CREW vẫn nhìn nhận đây là vấn đề nghiêm túc và xin nhận trách nhiệm của mình trong việc quản lý thành viên, cũng như việc tiếp nhận, xử lý thông tin chưa đủ nhanh chóng, khiến thông tin kéo dài, có thể dẫn đến thêm những hiểu lầm không đáng có”, phía nhóm nhảy nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, MAX CREW cho biết sẽ nghiêm túc hơn trong việc quản lý thành viên và hoạt động, đồng thời chủ động hơn trong việc tiếp nhận và xử lý những vấn đề có thể ảnh hưởng đến nghệ sĩ, người hâm mộ và những cá nhân, tổ chức có liên quan.

Bài đăng của Đông Hùng trên fanpage là nguồn cơn cho những ồn ào, tranh luận trên mạng xã hội những ngày qua. Ảnh: NSX

MAX CREW mong mọi người không tiếp tục tấn công, nhắn tin, spam hoặc công kích các fanpage và trang cá nhân của những người không liên quan.

Đông Hùng cũng có bài đăng để gửi lời cảm ơn tới các bộ phận đứng sau chương trình: tổ đạo diễn, âm nhạc, biên tập, thiết kế sân khấu, căng tin, quay phim, chăm sóc nghệ sĩ, ê-kíp cá nhân nghệ sĩ và tổ truyền thông. Tuy nhiên, bài đăng không nhắc đến một số bộ phận khác như dancer, biên đạo và stylist.

Trên các nền tảng mạng xã hội, bài đăng của Đông Hùng được đưa ra “mổ xẻ” và gây tranh cãi.

Sau đó, ồn ào tiếp tục bùng nổ khi dân mạng cho rằng cách hành xử, thái độ của một số dancer của Anh trai vượt ngàn chông gai không phù hợp, thiếu tôn trọng chương trình, nghệ sĩ. Thậm chí, khán giả còn kêu gọi nhà sản xuất thay đổi đội ngũ dancer.

Tối 16/9, dancer Kim Anh - người được nhắc đến nhiều nhất giữa cuộc tranh luận trên mạng xã hội - lên tiếng xin lỗi. Trong bài đăng, cô gửi lời xin lỗi đến Đông Hùng, các nghệ sĩ thuộc Liên Minh Nguyên Tố Mỹ Mãn, khán giả và ê-kíp chương trình.

Nữ dancer thừa nhận bản thân “quá vội vàng để cảm xúc cá nhân lấn át” chưa suy nghĩ kỹ về hoàn cảnh của bài đăng cảm ơn, dẫn đến những hành động không phù hợp. Cô nhận toàn bộ trách nhiệm về những nội dung đã đăng tải, mong khán giả cho cơ hội sửa sai và cam kết sự việc tương tự không lặp lại.