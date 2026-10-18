Tình ca quê hương qua hình ảnh bình dị của người phụ nữ Việt

(VTC News) -

Ca khúc Gặp em cô gái Việt Nam được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, NSƯT Hoàng Tùng thể hiện, nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ trong đời sống thường ngày, từ tà áo dài, nụ cười đến những đôi bàn tay chăm chút cho mái ấm. Với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, tình yêu dành cho mẹ và người phụ nữ đồng hành trong cuộc sống là điểm khởi nguồn để viết nên ca khúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác “Gặp em cô gái Việt Nam” từ tình yêu dành cho mẹ và những người phụ nữ thân thương.

“Tôi viết ca khúc này không phải để hô hào khẩu hiệu mà bắt đầu từ ánh mắt, từ nụ cười, từ tà áo dài thướt tha và đôi bàn tay chăm chút cho mái ấm của những người phụ nữ xung quanh chúng ta. Đặc biệt, nghĩ về mẹ và người phụ nữ của mình, tôi nhận ra sự hy sinh và tình yêu thương của họ chính là cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người”, nhạc sĩ chia sẻ.

Từ hình ảnh người phụ nữ trong đời sống thường nhật, tác giả mở rộng cảm xúc sang tình yêu quê hương. Theo anh, vẻ đẹp của đất nước không chỉ nằm ở những biểu tượng lớn lao mà còn được tạo nên từ con người, nếp sinh hoạt và sự bền bỉ của những người phụ nữ trong mỗi gia đình.

Về phần âm nhạc, nhạc sĩ Dương Đức Thụy cho biết ca khúc được xây dựng trên thang ngũ cung không bán âm, tạo cảm giác mềm mại, thoáng đạt. Cách phối khí hướng đến việc giữ nét trong sáng của giai điệu, đồng thời thay đổi sắc thái khi lời ca chuyển từ hình ảnh người con gái sang không gian gia đình.

NSƯT Hoàng Tùng thể hiện ca khúc, tôn vinh vẻ đẹp bình dị của người phụ nữ Việt.

Theo anh, đoạn nhạc gắn với bếp lửa và mái ấm cần tạo cảm giác ấm áp, thân thuộc, khác với những câu hát miêu tả vẻ đẹp thanh thoát của người phụ nữ. Sự thay đổi trong cách tổ chức âm thanh giúp mạch cảm xúc phát triển từ sự rung động ban đầu đến tình cảm gắn bó lâu dài.

NSƯT Hoàng Tùng cho biết ca khúc đòi hỏi người hát thể hiện sự chân thành, tiết chế kỹ thuật để làm nổi bật cảm xúc. Anh chú trọng cách xử lý lời ca nhằm giữ sự rõ ràng, tự nhiên của tiếng Việt.

Nam nghệ sĩ xem việc thể hiện ca khúc dịp 20/10 là lời tri ân gửi tới những người mẹ và phụ nữ đã âm thầm chăm lo cho gia đình.