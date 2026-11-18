(VTC News) -

Chinh phục đường đua, bứt phá giới hạn

Hòa cùng dòng chảy hàng ngàn runner từ khắp nơi đổ về khu vực xuất phát từ sáng sớm, đội chạy đại diện cho nhãn hàng PM NextG Cal đã thu hút ánh nhìn với tinh thần hứng khởi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực.

Cự ly 10km tại một giải marathon với quy mô mang tầm cỡ Quốc tế như Standard Chartered Marathon không chỉ là thử thách về sức bền, mà còn là cơ hội để mỗi người vượt qua giới hạn của bản thân. Dưới bầu không khí có phần “chiều lòng người” của tháng 11 Hà Nội, từng bước chạy qua những góc phố quen thuộc, qua các công trình mang dấu ấn lịch sử đã ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của từng thành viên trong đội.

Không đặt nặng áp lực thành tích cao nhất, điều đọng lại lớn nhất tại vạch đích chính là nụ cười vỡ oà khi các thành viên cùng nhau chạm mốc, trao nhau những cái bắt tay chúc mừng và minh chứng cho một quá trình rèn luyện kỷ luật, bền bỉ suốt thời gian qua.

Các runner mang “sắc cam” nhiệt huyết sẵn sàng bứt phá giới hạn, chinh phục đường chạy di sản.

Nền tảng vững vàng cho bước chạy bền

Đằng sau mỗi tấm huy chương hoàn thành cự ly của đường chạy là câu chuyện về quá trình chuẩn bị thể lực nghiêm túc. Nhiều người thường chỉ chú ý đến nhịp thở hay bài tập sức bền cardio, nhưng ít ai ngờ rằng hệ cơ xương khớp mới chính là “bộ khung” chịu lực âm thầm nhưng cực lớn trong mỗi chạy, mỗi lần tiếp đất.

Theo các chuyên gia, khi chạy bộ, lực tác động lên khớp gối, cổ chân và cột sống có thể gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể. Do đó, để duy trì những bước chạy ổn định, hạn chế tình trạng mỏi nhức và bảo vệ hệ vận động lâu dài, việc xây dựng một nền tảng xương khớp khỏe mạnh, vững chắc là việc mà mỗi runner nên làm.

Việc cung cấp đầy đủ những vi chất cần thiết cho hệ vận động nên được chú trọng, bao gồm dạng canxi dễ hấp thu, vitamin D3, K, cùng các khoáng chất thiết yếu cho xương như magie, mangan, kẽm ... Sự kết hợp này không chỉ hỗ trợ nuôi dưỡng khung xương vững chắc từ gốc, hỗ trợ tăng mật độ xương mà còn giúp xoa dịu cảm giác mỏi mệt kéo dài sau những chặng đường đua.

Song song với giải pháp dinh dưỡng từ bên trong, việc duy trì thói quen nghỉ ngơi hợp lý và chú trọng giấc ngủ đủ giờ cũng là chìa khóa không thể thiếu. Giấc ngủ chất lượng đóng vai trò như một cơ chế tự nhiên giúp các khối cơ giải tỏa căng thẳng và thả lỏng hoàn toàn. Sự chủ động kết hợp giữa dinh dưỡng chuẩn mực và chế độ nghỉ ngơi khoa học chính là nền tảng giúp cơ thể tái tạo năng lượng hiệu quả, sớm lấy lại sự linh hoạt dẻo dai để sẵn sàng đồng hành cùng các runner trên mọi hành trình sống năng động.

Tinh thần sống khỏe cùng PM NextG Cal

Sự hiện diện của PM NextG Cal tại Standard Chartered Hanoi Marathon 2026 không đơn thuần là một hoạt động tài trợ thể thao, mà còn truyền tải thông điệp về trách nhiệm chủ động chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của hệ vận động.

Mỗi bước chạy trên cung đường di sản là một lời nhắc nhở về giá trị của một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Khi sức khỏe nền tảng được chăm chút đúng cách, mỗi cá nhân sẽ có thêm sự tự tin để bước ra ngoài, thử thách những giới hạn mới và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống hiện đại.

PM NextG Cal đồng hành cùng giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026

Khép lại mùa giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 với nhiều dấu ấn đẹp, PM NextG Cal kỳ vọng sẽ tiếp tục thắp lên ngọn lửa đam mê thể thao, khuyến khích cộng đồng xây dựng lối sống lành mạnh, bắt đầu từ việc chăm sóc hệ vận động vững vàng ngay từ hôm nay.