(VTC News) -

Bước chuyển mình của Hạ Long Sapphire

Hạ Long Sapphire bước vào giai đoạn phát triển mới với thông điệp “Diện mạo thời thượng, Tuyệt tác vị êm”, thể hiện định hướng nâng tầm hình ảnh theo phong cách trẻ trung, tinh tế và cao cấp. Dù mang diện mạo hiện đại, Sapphire vẫn giữ trọn chất bia Pure Smooth Lager quen thuộc với đặc tính nhẹ, êm mượt và dễ uống.

Cùng với việc làm mới bao bì, Bia Hạ Long chính thức giới thiệu phiên bản lon 250ml bên cạnh dung tích 330ml hiện có. Sự bổ sung này đánh dấu bước phát triển tiếp theo của Hạ Long Sapphire, mang đến thêm lựa chọn dung tích để đáp ứng nhu cầu thưởng bia ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Hạ Long Sapphire mở chương mới, nâng tầm trải nghiệm thưởng bia.

Hạ Long Sapphire 250ml - Nhỏ gọn, linh hoạt

Từ những cuộc hẹn ngắn đến các buổi tiệc đông vui, nhu cầu thưởng bia thay đổi theo từng hoàn cảnh và sở thích. Nắm bắt điều đó, Hạ Long Sapphire chính thức bổ sung phiên bản lon 250ml bên cạnh quy cách 330ml truyền thống, giúp người tiêu dùng chủ động kiểm soát lượng bia thưởng thức, đồng thời hạn chế lãng phí khi không dùng hết lon lớn. Sự kết hợp giữa hai dung tích mang đến lựa chọn linh hoạt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

Sau giờ làm hay vào dịp cuối tuần, những cuộc gặp gỡ bạn bè là dịp để cùng nhau kết nối và chia sẻ niềm vui. Khi câu chuyện nối dài qua từng lần nâng ly, lon Hạ Long Sapphire 250ml mang đến lựa chọn thưởng bia vừa phải, phù hợp với phong cách thưởng bia nhẹ nhàng, thoải mái. Kết hợp cùng diện mạo sang trọng, phiên bản này còn là lựa chọn tinh tế khi tiếp đón đối tác. Sự chỉn chu trong khâu chuẩn bị thức uống góp phần thể hiện sự chu đáo của người tiếp đón, đồng thời tạo không khí thân tình, cởi mở cho những cuộc trao đổi.

Bên cạnh đó, những buổi tiệc sinh nhật, liên hoan hay ăn mừng lại cần đáp ứng sở thích của nhiều khách mời. Sự kết hợp giữa hai quy cách 250ml và 330ml vì thế mang đến sự linh hoạt trong khâu chuẩn bị, để người tổ chức có thể chu đáo phục vụ từng người. Ngoài những dịp giao lưu, lon Sapphire nhỏ gọn còn thích hợp để nhâm nhi bên bộ phim hay bản nhạc yêu thích, tận hưởng khoảng thời gian riêng sau ngày dài bận rộn.

Dù được lựa chọn cho những dịp thưởng thức khác nhau, cả ba quy cách Hạ Long Sapphire gồm lon 250ml, 330ml Sleek và 330ml Standard đều giữ nguyên chất bia êm mượt đặc trưng, bảo đảm sự đồng nhất về hương vị.

Diện mạo đồng bộ cho hành trình mới

Song hành cùng sự ra mắt của lon 250ml, Hạ Long Sapphire cũng làm mới bao bì cho hai phiên bản 330ml Sleek và Standard, tạo nên sự thống nhất về hình ảnh trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Theo đó, các phiên bản cùng khoác lên diện mạo mới với sắc trắng - bạc thanh lịch cùng hệ thống nhận diện kế thừa từ Bia Hạ Long, thể hiện phong cách tinh tế, hiện đại và cao cấp.

Việc sử dụng chung ngôn ngữ thiết kế tạo nên sự liên kết rõ ràng giữa hai phiên bản khi trưng bày trên quầy kệ. Nhờ đó, người tiêu dùng dễ dàng nhận ra dấu ấn Sapphire quen thuộc, đồng thời cảm nhận được hình ảnh chỉn chu và nhất quán của thương hiệu.

Gìn giữ tinh hoa Vị êm huyền thoại

Sự xuất hiện của lon 250ml góp phần hoàn thiện danh mục Hạ Long Sapphire, cho thấy định hướng phát triển sản phẩm của Bia Hạ Long ngày càng gắn với thị hiếu và thói quen thưởng thức thực tế. Bên cạnh quy cách 330ml quen thuộc, thương hiệu chủ động bổ sung phiên bản nhỏ gọn để đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của người tiêu dùng. Qua đó, Hạ Long Sapphire mở rộng khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, đồng thời duy trì hương vị đặc trưng đã làm nên tên tuổi.

Bia Hạ Long khẳng định uy tín với danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026.

Đằng sau bước phát triển này là gần bốn thập kỷ kinh nghiệm làm bia của Bia Hạ Long, kết hợp cùng năng lực sản xuất được đầu tư bài bản nhằm bảo đảm chất lượng ổn định trên từng sản phẩm. Đặc biệt, danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 là dấu mốc ghi nhận uy tín và những nỗ lực phát triển của doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để Hạ Long Sapphire củng cố vị thế trên thị trường.

Giữ trọn vị êm đặc trưng, Hạ Long Sapphire tiếp tục hành trình mới với diện mạo thời thượng và phiên bản lon 250ml. Sự kết hợp giữa hương vị quen thuộc và lựa chọn dung tích linh hoạt tiếp tục khẳng định tinh thần “Diện mạo thời thượng, Tuyệt tác vị êm”, mang đến những trải nghiệm thưởng bia phù hợp với sở thích riêng của người tiêu dùng.

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* Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.