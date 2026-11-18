(VTC News) -

Tối 15/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Tại chương trình, sản phẩm xúc xích Bratwurst của Công ty Cổ phần Daesang Đức Việt được ghi nhận ở vị trí TOP 2. Đây cũng là năm thứ năm liên tiếp doanh nghiệp có sản phẩm được vinh danh tại chương trình này.

Xúc xích Đức Việt đạt TOP 2 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.

Chương trình “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” là sự kiện thường niên do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội tổ chức. Năm nay, chương trình tôn vinh 150 sản phẩm, dịch vụ của 133 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành hàng. Kết quả được tổng hợp từ bình chọn của người tiêu dùng và đánh giá của Ban Giám khảo. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và được thị trường đón nhận, đồng thời góp phần thúc đẩy nhận thức và sự ưu tiên dành cho hàng Việt.

Trong 5 năm liên tiếp, thành tích của Công ty Cổ phần Daesang Đức Việt không chỉ tập trung vào một sản phẩm duy nhất mà trải dài qua nhiều sản phẩm khác nhau. Từ Seoul’s Hotdog nhân phô mai, xúc xích phô mai Cheesy, xúc xích Hong khói, Xúc xích thịt heo Bragenwurst đến Xúc xích Bratwurst, mỗi sản phẩm đánh dấu một giai đoạn phát triển trong danh mục xúc xích của thương hiệu.

Việc liên tiếp có sản phẩm đạt TOP 2 trong 5 năm cho thấy khả năng duy trì sự quan tâm của thị trường đối với các sản phẩm Đức Việt, đồng thời phản ánh nỗ lực phát triển danh mục trên nền tảng giá trị thương hiệu đã được xây dựng.

Daesang Đức Việt 5 năm liên tiếp đạt TOP 2 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.

Ở kỳ bình chọn năm 2026, sản phẩm được vinh danh là xúc xích Bratwurst thuộc dòng Đức Việt Premium. Đây là dòng sản phẩm được giới thiệu phát triển trên nền tảng công thức xúc xích nguyên bản Đức mà thương hiệu duy trì từ năm 1999. Theo thông tin do doanh nghiệp công bố, xúc xích Bratwurst có tỷ lệ thịt 90%, sử dụng vỏ ruột cừu tự nhiên và được ứng dụng phương pháp bảo quản có nguồn gốc thực vật.

Từ một thương hiệu gắn với công thức xúc xích Đức nguyên bản, Daesang Đức Việt đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm và phát triển các dòng xúc xích theo định hướng đa dạng hơn. Thành tích 5 năm liên tiếp được vinh danh TOP 2 tại chương trình “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” không chỉ ghi nhận sự đón nhận dành cho các sản phẩm qua từng năm, mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì chất lượng và đổi mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của thị trường.