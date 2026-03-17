Đạo diễn 'Doraemon' qua đời

Ngày 17/3, TBS Television của Nhật Bản đưa tin đưa tin Shibayama Tsutomu qua đời. Theo thông báo từ trang web chính thức của công ty sản xuất hoạt hình Shin-Ei Animation, cựu giám đốc đại diện kiêm đạo diễn hoạt hình nổi tiếng từ trần vào ngày 6/3 do bệnh ung thư phổi, tới nay thông tin mới được tiết lộ.

Trong thông báo vừa đăng tải, công ty bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tận tâm và những đóng góp to lớn của ông với ngành công nghiệp hoạt hình. Đơn vị này cũng cho biết tang lễ đạo diễn Doraemon được tổ chức kín đáo theo nguyện vọng của gia đình, đồng thời từ chối hoa viếng, tiền phúng điếu và các hình thức chia buồn khác. Thời gian và địa điểm tổ chức lễ tưởng niệm sẽ được thông báo sau.

Shibayama Tsutomu qua đời ở tuổi 84. (Ảnh: X.)

Shibayama Tsutomu là nhân vật "nòng cốt" của ngành hoạt hình xứ sở mặt trời mọc, với tài năng và sự nghiệp được khán giả lẫn đồng nghiệp ngưỡng mộ, kính nể. Ông từng đảm nhiệm vai trò giám sát hoạt họa trong các tác phẩm kinh điển như Dokonjo Gaeru và Tensai Bakabon.

Danh tiếng Shibayama Tsutomu càng vang xa kể từ năm 1984, khi tiếp nhận vai trò đạo diễn loạt phim điện ảnh Doraemon. Ông gắn bó với thương hiệu phim hoạt hình đình đám này suốt hơn 20 năm, cho đến tác phẩm cuối cùng là Doraemon: Nobita's Cats and Dogs Space-Time Adventure (2004). Truyền thông Nhật Bản nhận xét phong cách đạo diễn của Shibayama đã thổi vào loạt phim tinh thần phiêu lưu cùng chiều sâu cảm xúc, đưa loạt phim Doraemon trở thành món ăn tinh thần đặc sắc, đồng hành với tuổi thơ và thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Bên cạnh các phim điện ảnh Doraemon, Shibayama Tsutomu cũng đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực truyền hình. Ông từng giữ vai trò tổng đạo diễn phiên bản truyền hình của Doraemon, đồng thời chỉ đạo nhiều tác phẩm quen thuộc như Nintama Rantaro hay Chibi Maruko-chan...