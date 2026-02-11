Nhà quay phim Quí Tùng VTV qua đời ở tuổi 37

Gia đình thông tin với phóng viên VietNamNet, anh Quí Tùng - quay phim của VTV qua đời vào 13h30 ngày 11/2, hưởng dương 37 tuổi.

3 tháng trước, anh Tùng phát hiện bị bệnh ung thư máu. Dù điều trị tích cực, bệnh tình vẫn diễn tiến nhanh khiến sức khỏe của anh xuống dốc.

Trước khi qua đời, anh Tùng mong gia đình, người thân ở lại vui vẻ, khỏe mạnh. Anh biết họ đã lo cho mình nhiều nên không còn di nguyện nào.

Nhà quay phim Quí Tùng. Ảnh: FBNV

Em gái nhà quay phim Quí Tùng nói thêm: "Thông qua báo, tôi muốn cảm ơn đồng nghiệp của anh Tùng ở VTV cũng như những người bạn đã đưa đón anh rất chu đáo từ khi anh mất đến giờ. Linh cữu anh hiện quàn tại nhà tang lễ đợi người thân quen đến tiễn anh lần cuối".

Tang lễ diễn ra từ 8h45' ngày 13/2 tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn, TP Hà Nội.

Anh Quí Tùng sinh năm 1989, là nhà quay phim thuộc VTV Thể Thao. Anh làm việc tại VTV từ năm 2015 đến nay, từng tác nghiệp tại nhiều chương trình lớn như hậu SEA Games - Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025; hậu trường S12 EURO - Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024; Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam - A80 năm 2025; cầu truyền hình Khúc tráng ca hòa bình 2022; Giải chạy VTV Phú Quốc Marathon 2025...

BTV Hoàng Trang nhận xét anh là người hiền lành, hay cười, trong công việc luôn nhiệt huyết và hiếm khi than thở, phàn nàn.

"Tôi buồn cả buổi chiều. Không nghĩ em ấy đi vội thế. Hôm nay, ai ở VTV6 gặp nhau đều nhắc đến cậu ấy. Mong Tùng đi phiêu du, thảnh thơi vì em ấy đã chiến đấu rất kiên cường rồi", chị chia sẻ.