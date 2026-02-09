Cuộc sống bên 'đạo diễn trăm tỷ' của nữ diễn viên vừa đỗ cao học ở tuổi 42

(VTC News) -

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp vừa thông báo trúng tuyển chương trình cao học đợt 2 năm 2025, ngành Văn hóa học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Nữ diễn viên bày tỏ sự hạnh phúc và dí dỏm thừa nhận "là nữ sinh cao tuổi nhất lớp".

Đinh Ngọc Diệp từng tiết lộ bản thân phải tranh thủ làm bài tập mỗi tối vì ban ngày bận chăm con và nhiều công việc khác. “Tôi muốn cuộc đời mình được kể như câu chuyện về một cô bé vươn lên bằng chính năng lực của mình. Để được như thế, chỉ có cách học”, nữ diễn viên từng nói.

Đinh Ngọc Diệp tiếp tục con đường học vấn ở tuổi 42.

Trước khi học cao học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cô từng là sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông tại trường này. Nữ diễn viên cũng từng đạt 10 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, 9,5 điểm khi thi đại học và là thủ khoa đầu vào khối D.

Bên cạnh tấm bằng cử nhân Báo chí - Truyền thông, Đinh Ngọc Diệp còn hoàn thành văn bằng hai chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại cùng cơ sở đào tạo. Ngoài ra, cô từng có thời gian du học và theo học chương trình thạc sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Stirling (Anh).

Đinh Ngọc Diệp sinh năm 1984, là nữ diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Cô từng tham gia nhiều dự án phim nổi tiếng như Người vợ cuối cùng, Thám tử Kiên, Cô dâu đại chiến, Hoa dã quỳ.

Người đẹp 8X từng giành được nhiều giải thưởng như Hoa khôi Tây Đô 2004, Hoa khôi Đại học Quốc gia TP.HCM, giải Người mẫu được yêu thích nhất năm 2006.

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ đã có 10 năm bên nhau.

Năm 2016, Đinh Ngọc Diệp kết hôn cùng Victor Vũ - nổi tiếng với danh xưng "đạo diễn trăm tỷ" của điện ảnh Việt Nam. Sau kết hôn, cô lùi về là hậu phương chăm sóc gia đình và hỗ trợ công việc của chồng dù đang trên đà đỉnh cao sự nghiệp. Cặp đôi sinh được 2 con trai.

Nhiều năm qua, Đinh Ngọc Diệp trở thành hậu phương vững chắc, giúp chồng sản xuất nhiều bộ phim có doanh thu trăm tỷ. Với nữ diễn viên, việc ở bên một người đàn ông mang trong mình lý tưởng lớn, sự tận tụy đến mức xem điện ảnh là lẽ sống đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận công việc và cuộc đời.

Tổ ấm nhỏ của Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ.

Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News, Đinh Ngọc Diệp từng nói tình cảm của ông xã "như một tia nắng, đủ ấm nhưng không chói lóa khiến cô cảm thấy yên tâm và được an ủi".

"Tình cảm của anh ấy ít thổ lộ nhưng luôn chân thành và giúp cho tôi cảm thấy mình được xoa dịu rất nhiều. Sự quan tâm của anh được thể hiện qua cách anh đón tôi về, nhắc tôi ăn uống... Kiểu quan tâm đó tôi cảm nhận được sự chân thật, chứ thú thực những người nói hay quá tôi cũng không dám tin", cô nói.

Nữ diễn viên thừa nhận khi chồng càng giỏi, càng nổi tiếng thì người bên cạnh cũng cần có sự tương xứng để đôi bên có thể đồng hành cùng nhau, để khoảng cách không quá chênh lệch.

Vì thế bản thân cô cũng càng phải nỗ lực hơn để không bị bỏ lại phía sau. Đinh Ngọc Diệp không áp lực, mà vui khi chồng giỏi hơn, nổi tiếng hơn, bởi như vậy cô cũng có động lực để hoàn thiện bản thân.