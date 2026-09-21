Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 5/9 đến 11/9

(VTC News) -

Từ ngày 5/9 đến 11/9, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 1,5 tỷ đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Cô giáo Hoàng Thị Hiền trong bài viết “Cô giáo xả thân cứu bé 2 tuổi, bị xe tải cán nát hai chân, nguy cơ phải cắt chân”

- Bé Ngô Việt Hoàng trong bài viết “Mẹ ung thư gác thuốc thang, chắt chiu từng suất cơm từ thiện để cứu con 4 tuổi”

- Anh Lãnh Văn Ngũ trong bài viết “Chồng ngã ruộng bất tỉnh, vợ bán sạch cơ nghiệp 1 bò, 7 lợn vẫn không đủ tiền”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 5/9 đến 11/9 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.