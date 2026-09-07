Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 29/8 đến 4/9

(VTC News) -

Từ ngày 29/8 đến 4/9, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 111 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Anh Lãnh Văn Ngũ trong bài viết “Chồng ngã ruộng bất tỉnh, vợ bán sạch cơ nghiệp 1 bò, 7 lợn vẫn không đủ tiền”

- Bé Tạ Thanh Vân trong bài viết “Gãy 2 đốt sống cổ, 7 đốt sống lưng, mẹ bỏ điều trị cứu con 3 tuổi ung thư máu”

- Em Nông Ngọc Điệp trong bài viết “Bố mất, mẹ bỏ đi, bé gái Nùng 15 tuổi gặp nạn, người cô vay 80 triệu cứu cháu”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 29/8 đến 4/9 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.