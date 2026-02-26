Sáng nay, hơn 4.000 cử tri TP.HCM đi bầu cử

(VTC News) -

Các điểm bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 đồng loạt khai mạc lúc 7h sáng nay 26/2, bao gồm cả điểm bầu cử trên bờ và trên biển.

Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7h đến 19h.

Hôm nay, hơn 4.000 cử tri của TP.HCM đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Khu vực bỏ phiếu sớm số 1, số 2 thuộc phường Phước Thắng, với các cử tri là cán bộ, chiến sỹ của Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố.

Hai khu vực này bố trí địa điểm bỏ phiếu trên biển và trên bờ. Trong đó, địa điểm bỏ phiếu trên bờ của khu vực bỏ phiếu số 1 tại Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân ở đường 30/4 và trên biển là toàn bộ vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý.

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ của khu vực bầu cử số 2 đặt tại Trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 đường Võ Nguyên Giáp. Địa điểm bỏ phiếu trên biển là khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia mở rộng; Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Campuchia.

Các điểm bỏ phiếu đã sẵn sàng cho cử tri đi bỏ phiếu. (Ảnh: Phường Tam Thắng)

Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc xã Long Sơn, với cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân xã Long Sơn và trên biển là khu vực thực hiện nhiệm vụ tại 15 nhà giàn DK1, khoảng 14 tàu trực và các tàu cá quanh khu vực...

Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Tam Thắng, với cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu đang thi công, làm việc trên các công trình biển, giàn khoan, trực tàu biển/phương tiện biển... của Vietsovpetro.

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại khu vực sân bay Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên tại phường Tam Thắng. (Ảnh: Phường Tam Thắng)

Tại khu vực bỏ phiếu sớm số 1, số 2, số 3, sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu trên bờ lúc 19h, Tổ bầu cử niêm phong và quản lý thùng phiếu, cho đến khi kiểm phiếu.

Riêng khu vực bỏ phiếu số 4, thời gian bỏ phiếu trên bờ bắt đầu từ 7h hôm nay 26/2 đến 19h ngày 14/3, để cử tri là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Vietsovpetro và các nhà thầu của Vietsovpetro thực hiện quyền bầu cử, trước khi làm nhiệm vụ công tác tại các công trình trên biển, giàn khoan, trực tàu biển/phương tiện biển…

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ tại khu vực sân bay Vũng Tàu.

Các cử tri đi bầu cử sớm 17 ngày so với thời gian bầu cử chung cả nước, vì không thể thực hiện quyền bầu cử vào ngày 15/3, do họ phải thực hiện nhiệm vụ đặc thù, công tác tại các đơn vị trên biển của TP.HCM.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khu vực này gồm ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Các cử tri sẽ cùng đi bầu cử từ 7h sáng nay 26/2.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM gồm ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM; bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; ông Võ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu; bà Hoàng Thị Lê Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera Holdings.

Trước đó, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu cử.

Các chương trình hành động đều nhấn mạnh vào nỗ lực nâng cao hiệu quả giám sát xã hội, bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đồng bộ, khả thi; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an sinh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động ứng phó thiên tai, dịch bệnh; phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống lực lượng vũ trang...

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ngày 15/3 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.