Danh sách 680 ô tô, xe máy bị phạt nguội vì vượt tốc độ trong 1 tuần ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Danh sách các xe bị phạt nguội vi phạm tốc độ như sau:

88C-143.44; 98A-253.45; 98A-284.24; 98A-868.23; 98A-879.57; 98B3-949.81; 98C-136.66; 98C-156.29; 98E1-772.07; 98E1-793.99; 98F1-294.66; 98AB-290.23; 99B-402.37; 14A-695.39; 98A-389.72; 98B2-708.80; 29A-201.96; 89A-621.02; 98A-476.31; 98C-136.66; 98C-137.04; 98C-370.80; 37AB-447.52; 98AA-326.84; 98E1-822.13; 98A-894.95; 19N-5428; 30K-614.81; 98A-406.89; 98AA-084.29; 98AE-127.82; 98B-101.37; 98E1-745.62; 98E1-851.67; 99AA-308.47; 99AA-783.29; 99B-231.63; 99AB-345.33; 30M-886.88; 30F-462.40; 30B-338.56; 99A-302.97; 30M-446.57; 35A-659.83; 20C-144.58; 22S1-438.76; 99B1-551.74; 99E1-425.63; 36AU-047.25; 12D1-315.83; 98G1-165.26; 36B8-388.02; 99H1-244.50; 99E1-580.10; 99AA-830.10; 60B2-267.01; 30N-509.04; 29E-349.19; 30B-448.78; 34A-927.13; 98A-719.91; 99B-130.77; 15A-544.75; 15H-254.64; 30A-339.81; 30F-674.55; 99A-486.45; 30M-693.32; 29K138.33; 12H1-486.93; 89AB-577.22; 29AG-963.03; 29C1-112.35; 99A-650.64; 30K-435.23; 30M-025.63; 29D-520.48; 15B-368.44; 89H-144.25; 29H-586.73; 99H-153.23; 29E-041.12; 30H-073.22; 99A-043.08; 30F-107.62; 89A-701.14; 29C-459.14.

Xe ô tô vi phạm tốc độ trong khu dân cư. (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh)

99A676.06; 30A-912.66; 29C-928.03; 30G-767.66; 34B-068.82; 99A-318.85; 99B-256.89; 29D-564.69; 34A-619.16; 15B-281.44; 15H-326.87; 34A-081.36; 29K-298.89; 30M-204.72; 29E-333.07; 30E-532.10; 99A-879.05; 29E-701.05; 29E-025.29; 20E-208.96; 35A-582.21; 29K-105.56; 89H-044.56; 30E-465.20; 30B-907.32; 29E-179.70; 51D-291.00; 29C-828.06; 99A-151.69; 99A-650.64; 30K-435.23; 30M-025.63; 29D-520.48; 15B-368.44; 89H-144.25; 29H-586.73; 99H-153.23; 29E-041.12; 30H-073.22; 99A-043.08; 30F-107.62; 89A-701.14; 29C-459.14; 99A676.06; 30A-912.66; 29C-928.03; 30G-767.66; 34B-068.82; 99A-318.85; 99B-256.89; 29D-564.69; 34A-619.16; 15B-281.44; 15H-326.87; 34A-081.36; 29K-298.89; 30M-204.72; 29E-333.07; 30E-532.10; 99A-879.05; 29E-701.05; 29E-025.29; 20E-208.96; 35A-582.21; 29K-105.56; 89H-044.56; 30E-465.20; 30B-907.32; 29E-179.70; 51D-291.00; 29C-828.06; 99A-151.69; 30B-386.44; 36K-063.85; 89H-187.96; 29A-875.01; 36A-841.68; 30H-631.79; 30E-690.59; 99B-416.60; 99A-598.35; 29E-718.52; 29E-677.01; 89H-177.47; 99B-133.59; 30M-246.01; 30G-605.70; 29K-054.30; 90H-025.45; 30B-095.8p; 30G-137.82; 29G1-943.90; 12H1-496.18; 12HA-073.50; 12L1-019.93; 98M1-280.48; 19L1-172.80; 99AA-493.75; 12FA-037.71; 12D1-159.74; 98B3-376.86; 12AA-500.54; 25AB-024.07; 49D1-541.27; 28L1-224.54; 12H-057.18; 12H-060.28; 37R-041.21; 98F1-337.89; 12AA-652.91; 98C1-187.80; 12HA-092.61; 12AA-437.81; 98C1-289.16; 12LA-089.09; 12AA-115.07; 12H1-502.82; 12H1-013.63; 98AF-036.30; 11AA-182.67; 98B3-921.63; 12AA-323.50; 98M1-188.83; 12AA-482.33; 99B-182.20; 88AD-045.66; 98B2-379.12; 29BG-035.67; 98AA-082.68; 12AA-193.87; 98D1-029.69; 99B-219.41; 99B-308.52; 88A-699.21; 98Y5-5228; 29E-437.64; 98D1-590.32; 98L6-7377; 29V-5811; 99B-273.42; 30M-866.66; 19A-541.30; 30G-227.28; 98D1-042.85; 99H-064.41; 98C-176.85; 98C-308.70; 98G-002.36; 30M-111.50; 29H-548.66; 88C-091.04; 98D1-445.21; 20G1-230.50; 98B-115.73; 98C-364.76; 98A-898.41; 30M-506.83; 98D1-620.71; 98A-933.65; 99AB-411.23; 30H-095.16; 30M-856.61; 99A-703.40; 29A-570.21; 98H-049.66.

Ô tô vi phạm tốc độ trên QL 17 đoạn qua đoạn xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh).

99B-271.81; 99B-225.88; 18H-017.30; 29A-144.01; 99AA-600.96; 99H-151.45; 98N5-5806; 98B-132.94; 99H-139.59; 30H-644.96; 30L-078.66; 29K-226.95; 30F-871.04; 99B-199.99; 29Y5-749.25; 98B3-468.60; 98C-307.76; 19H-062.60; 98A-040.05; 98AE-070.89; 98B2-72947; 98F1-324.77; 99A-255.81; 89A-922.44; 90AD-032.62; 98A712.14; 98AE-075.54; 98B3-026.84; 98F1-233.49; 98N2-3208; 98A-420.43; 26A-291.43; 98A-952.62; 19AF-114.95; 30A-962.88; 30F-420.19; 51L-675.18; 98B-074.04; 98C-208.58; 99B-501.41; 98M7-1322; 98A-645.62; 98AB-136.25; 98B3-883.83; 98E1-915.73; 98AE-028.12; 98A-760.00; 34A-172.86; 98A-846.24; 98A-144.51; 98B3-594.60; 98C-250.19; 14A-751.14; 30G-599.45; 98C-284.57; 30F-054.71; 98A-248.63; 98A-79262; 29H-986.20; 98E1-584.09; 98E1-556.83; 18D1-796.46; 99AA-625.32; 98A-382.59; 29E-69056; 30H-246.89; 29E-431.61; 98A-367.28; 30K-785.09; 98F1-473.78; 15F-000.81; 30H-777.32; 99B-035.11; 99A-645.68; 99A-488.38; 99A-512.97; 60F2-020.17; 26D1-411.24; 99A-458.96; 34RM-017.11; 20RM-016.14; 34LD-010.57; 14RM-000.07; 29BD-009.75; 30H-322.51; 89M1-3305; 20A-143.48; 99B-086.83; 99A-684.13; 29C-957.37; 18C-150.27; 99C-219.64; 30H-305.89; 99C-150.89; 99A-402.46; 99A-890.54; 19C-257.52; 30B-668.72; 99A-744.41; 34L-314.11; 29H-193.08; 99A-483.98; 99A-866.19; 99H-097.68; 89C-153.00; 99B-445.38; 98A-702.17; 50E-482.01; 99A-509.47; 99C-042.47; 99A-930.10; 30M-656.53; 29B-197.75; 98A-512.22; 99B-131.88; 99B-067.21; 99B-084.02; 99C-302.53; 99A-530.85; 99A-491.78; 30H-302.72; 98RM-01820; 19N-5428; 30E-217.16; 30F-245.29; 98A-711.59; 98A-728.88; 98B2-539.38; 98H1-271.62; 98H1-374.95; 99AA-471.63; 99B-331.93; 98B2-512.90; 20B-271.31; 98A-842.05; 98A-963.26; 99H3-0325; 98AA-365.37; 98AL-038.98; 98B3-249.02; 98C-191.40; 98H1-358.20; 29K4-7027; 88D-002.13; 98A-841.55; 98A-942.19; 98H1-442.77; 98K8-2688; 98MĐ8-077.91; 98A-332.24; 98A-566.97; 98K8-2656; 29C-199.89; 11c-071.07; 30G-160.50; 98a-663.36; 98c-221.97; 99b-312.15; 99H-145.57; 30L-551.50; 20A-507.34; 30B-142.41; 99B-474.57; 89A-996.89; 34A-400.74; 99A-736.08; 89H-148.33; 29X3-501.41.

Ô tô chạy quá tốc độ trong khu dân cư. (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh).

99H-158.90; 21CA-074.06; 29E-079.54; 15K-418.45; 99A-898.75; 99C-282.61; 30M-886.61; 29E-093.76; 99B-228.91; 99A-931.40; 99A-539.25; 29RM - 058.31; 98A - 818.16; 99B - 322.82; 98AF - 085.51; 98AF -088.97; 98G1-006.90; 29C-389.86; 30Y7-3793; 98E1-632.42; 98AA-407.17; 98C-307.62; 99AA-984.87; 99AB-357.82; 34A-677.98; 34A-845.04; 60F2-440.63; 98A-860.14; 28FN-076.43; 36AB-572.12; 98AB-230.38; 98E1-836.69; 98K1-298.60; 98M1-095.03; 99AB-353.54; 99S1-6306; 98F1-419.87; 20A-128.45; 51G-453.68; 98K-8170; 99AB-432.62; 20AA-865.95; 81M1-258.33; 98AL-034.26; 98B3-824.36; 98K4-0896; 12HA-052.81; 18H-038.40; 36B1-780.85; 36B6-165.49; 37P1-734.60; 88F1-527.99; 98E1-203.05; 98H1-188.23; 99AA-123.62; 99B-196.34; 99B-357.79; 99E1-466.47; 99H1-333.39; 99A-771.17; 11AA-289.56; 12AA-094.94; 98B2-797.59; 98E1-657.66; 99AA-836.01; 99D1-484.45; 99H1-429.47; 12S1-133.46; 17AK-015.85; 20AF-100.97; 25AN-047.48; 29AC-939.39; 29D1-914.08; 29F1-694.07; 30X5-5329; 34B1-196.99; 34K8-4978; 36AY-007.14; 36K-367.01; 90A-065.97; 99AA-496.06; 99AB-217.47; 99AB-776.32; 99AE-072.26; 99B-352.93; 99D1-547.08; 99D1-570.49; 99E1-537.24; 99G1-379.59; 99G1-473.16; 99G1-521.44; 99G1-636.63; 99H1-206.37; 99K1-230.12; 99L6-0834; 74L1-346.34; 98G1-045.27; 99A-423.59; 99AC-054.20; 99B-373.72; 99C1-568.32; 99E1-411.02; 99E1-476.93; 99G1-356.50; 99H1-212.94; 99H1-415.08; 99Z2-0686; 88A-622.07; 99D1 - 551.82; 28N1 - 067.55; 99AA -744.05; 99B1 - 475.00; 20AE - 083.36; 29E - 677.54; 99B1 - 527.43; 29BM - 060.63; 20C - 282.32; 99B - 061.88; 36AL - 019.24; 29C -166.00; 99A - 741.81; 99A - 523.04; 69B1 - 500.26; 29E - 885.31; 99AB - 072.03; 99AB - 571.36; 29Y5 - 492.03; 29E- 646.82; 99C- 061.61; 99C-201.01; 99A-4267.3; 99A-683.23; 30B-690.24; 19A-076.30; 29B-178.87; 34H-042.38; 29E-561.43; 30M-120.19; 29A-449.25; 99A-444.86; 99A-324.18; 99H-175.12; 30K-180.80; 29E-614.35; 30L-347.83; 30L-291.14; 99A-244.84; 29A-727.22; 30A-308.80; 99A-308.04; 99H-087.49; 18A-122.46; 30B-004.35; 99D-019.14; 29A-280.32; 99M-084.58; 99H-072.98; 29E-259.00; 29B-32127; 99A-618.75; 98C-182.36; 29E-781.61; 51G-239.28; 30F-509.97; 30G-858.79; 30M-503.41; 99C-196.80; 30B-41323; 99A-718.18; 99C-108.42; 30B-378.69; 30E-786.59; 29E-308.60; 30K-699.15; 29C-703.92; 99H-027.26; 99C-087.88; 30B-231.56; 99A-587.83; 30G-695.71; 30G-870.40; 99A-571.39; 29H-876.88; 30K-705.88; 30H-269.85; 99B-251.32; 89A-783.09; 99H-137.17; 30K-699.15; 99K-8850; 29D-584.14; 99B-321.58; 99C-028.83; 99A-791.66; 29C-571.29; 99A-555.59; 99A-72618; 99C-01743; 30K-699.15; 89C-073.70; 30L-822.62; 99A-096.11; 14A-017.23; 18A-607.09; 20A-889.76; 30B-888.16; 30F-175.10; 33P9-9989; 88A-131.32; 98AA-213.87; 98K7-4126; 18C-159.56; 20G1-597.87; 98AA-293.36; 98B2-699.32; 99AA-821.79; 99AD-027.99; 20AA-263.19; 20P1-5729; 21LA-078.27; 98AA-378.67; 98K1-173.35; 98A-766.04; 30H-299.21; 98AC-131.71; 99D1- 427.28; 99D1- 502.86; 99A- 448.88; 19B1- 548.78; 99A-477.36; 12AA-737.63; 99H-134.55; 89H-039.90; 30C-636.69; 99D1-186.17; 99D1-456.34; 99AB-616.31; 99D1- 521.72; 99L2- 4624; 30M- 345.75; 29E- 475.37; 29B1- 840.60; 29D- 047.04; 99A- 811.18; 98B1- 476.94; 99A- 847.30; 99A- 582.30; 20M3- 2157; 29G1- 990.47; 99A- 610.50; 99A- 738.31; 98AK-060.67; 98AL-052.84; 98C1-105.35; 29M1-467.39; 98C1-190.76; 30K-393.88; 29H-698.48; 98B3-224.71; 99AB-703.77.

Cần chuẩn bị gì khi đến nộp phạt?

Đối với ô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).