Hyundai tung ưu đãi lớn trong tháng 9, lên đến hơn 200 triệu đồng

(VTC News) -

Theo Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), tháng 9 là thời điểm các gia đình cũng như học sinh, sinh viên bắt đầu quay trở lại với guồng quay học tập và công việc. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, HTV cùng dải sản phẩm đa dạng khẳng định khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng, từ phương tiện phục vụ công việc, gia đình đến những hành trình dài.

Hyundai tung chương trình ưu đãi lớn cho các dòng xe như Santa Fe, Tucson, Stargazer với giá trị lên tới hơn 200 triệu đồng.

Chương trình “Đại lễ tự hào - Vạn quà gửi trao” được triển khai như một lời tri ân tới khách hàng đã tin tưởng và yêu mến thương hiệu Hyundai, mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao và tối ưu về mặt tài chính.

Mẫu xe được nhận mức ưu đãi cao nhất tiếp tục là Hyundai Santa Fe với 220 triệu đồng. Tiếp theo là Hyundai Stargazer với 117 triệu đồng, Hyundai Accent 89 triệu đồng, Hyundai Tucson 85 triệu đồng, Hyundai Creta 79 triệu đồng và Hyundai Grand i10 50 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với các mẫu xe Grand i10, Accent, Stargazer và Santa Fe, giá trị ưu đãi bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV và đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim, cùng gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Creta và Tucson được áp dụng khuyến mại giảm giá từ HTV, đại lý cùng quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Chương trình “Đại lễ tự hào - Vạn quà gửi trao” được áp dụng tại hệ thống đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc đối với các hợp đồng mua bán hoàn tất trong tháng 9/2026.

Đại diện Hyundai Thành Công Việt Nam chia sẻ: “Với chương trình “Đại lễ tự hào - Vạn quà gửi trao”, Hyundai Thành Công Việt Nam mong muốn mang đến cho khách hàng những cơ hội sở hữu xe thuận lợi hơn, với các sản phẩm chất lượng, công nghệ hiện đại và nhiều tiện ích thiết thực”.

Trong tháng vừa qua, với tư cách là Nhà tài trợ danh dự của giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 - giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch, Hyundai đã tổ chức nhiều hoạt động trưng bày xe và lái thử nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm trực tiếp các mẫu xe mới tới khách hàng.