Đánh bom xe chấn động Moskva: Danh tính mục tiêu gây bất ngờ

(VTC News) -

Hiện trường vụ đánh bom xe gây chấn động Moskva, Nga.

Ngày 13/11, Ủy ban Điều tra Nga thông báo ông Sergey Zavorotny (72 tuổi), cựu cố vấn và là người phát ngôn báo chí của cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra ở phía Nam Moskva. Sự việc xảy ra khi ông Zavorotny đang điều khiển ô tô trên đường Kirovogradskaya, thuộc quận Chertanovo.

RT dẫn lời nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật cho biết thiết bị nổ tự chế được cài trong chiếc Toyota của ông Zavorotny và phát nổ. Vụ việc khiến ông mất một cánh tay, chấn thương sọ não và gãy nhiều xương.

Nhà điều tra đang nghi ngờ cơ quan tình báo Ukraine, đặc biệt là Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) có liên quan đến vụ việc. Cùng với đó, quả mìn từ tính, được cho là gắn dưới gầm xe được kích nổ từ xa khi ông Zavorotny đang lái xe.

Sức công phá của thiết bị nổ được ước tính tương đương 300 - 500 gram thuốc nổ TNT. Cấu tạo cụ thể của quả bom sẽ được xác định thông qua quá trình giám định pháp y.

Ủy ban Điều tra Nga quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý giết người bằng phương thức nguy hiểm. Các hoạt động giám định y tế và kiểm tra chất nổ cũng được triển khai trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Lên tiếng về vụ việc, ông Azarov cho biết bản thân “bị sốc và phẫn nộ” trước “vụ tấn công khủng bố tàn bạo” nhằm vào nhà báo dân sự. Cùng với đó, cựu Thủ tướng Ukraine ca ngợi những nhận định hợp lý và cách đánh giá tỉnh táo của ông Zavorotny về tình hình Ukraine.

Ông Azarov cũng cáo buộc chính quyền Kiev “không có sự kiềm chế hay giới hạn” và chúc cựu cố vấn của mình mau chóng bình phục.

Ông Zavorotny từng đảm nhiệm vị trí người phát ngôn báo chí của cựu Thủ tướng Azarov từ năm 2010 - 2014. Sau khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ trong sự kiện được phương Tây hậu thuẫn, ông tiếp tục làm việc cùng ông Azarov tại Nga.