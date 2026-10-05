Đăng Khôi lập kỷ lục 4 nút vàng, thắng lớn tại show âm nhạc ở Trung Quốc

(VTC News) -

Tối 4/10, tập 4 của Silk Way Star - Ngôi sao con đường tơ lụa lên sóng với chủ đề sáng tạo lại những ca khúc kinh điển từng xuất hiện trong 35 năm của Gala Mừng Xuân - chương trình âm nhạc lớn tại Trung Quốc.

Ca sĩ Đăng Khôi - đại diện Việt Nam là nghệ sĩ cuối cùng bước lên sân khấu trong Công diễn 4. Anh thể hiện Beir Shuang, ca khúc quen thuộc với khán giả Trung Quốc, để thực hiện thử thách song ngữ.

Tiết mục sôi động của Đăng Khôi tại công diễn 4 chương trình “Silk Way Star”.

Không chỉ hát bằng tiếng Trung, Đăng Khôi còn thể hiện phần lời Việt mới được ê-kíp chuẩn bị trong thời gian ngắn. Tiết mục được phối lại theo hướng sôi động, kết hợp ca hát với vũ đạo. Đồng thời nam ca sĩ tự viết phần lời Việt và thể hiện ca khúc bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung.

Sau phần trình diễn, Đăng Khôi nhận 4 nút vàng từ các giám khảo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Serbia và Nam Phi. Theo thông tin từ chương trình và ê-kíp, anh là thí sinh đầu tiên nhận đủ 4 nút vàng, được gọi là “Ngôi sao tỏa sáng”.

Nam ca sĩ đạt 143 điểm từ ban giám khảo và tổng cộng 154,85 điểm khi cộng điểm từ giám khảo cùng khán giả quốc tế. Đây cũng là mức điểm cao nhất của Công diễn 4 tính đến thời điểm hiện tại, giúp Đăng Khôi giành vị trí quán quân tập 4.

Đáng chú ý, phần thi được Đăng Khôi chuẩn bị trong thời gian khá gấp. Theo chia sẻ từ ê-kíp, anh dành khoảng 5 ngày để tập hát tiếng Trung, hoàn thiện lời Việt mới cho ca khúc và chưa đầy 24 giờ để tập vũ đạo.

Vũ đạo vốn không phải thế mạnh của Đăng Khôi nhưng nam ca sĩ vẫn lựa chọn hình thức trình diễn này để tạo sự khác biệt. Trên sân khấu, anh sử dụng những động tác mạnh, dứt khoát, kết hợp hệ thống ánh sáng và hiệu ứng sân khấu dồn dập. Chiến thắng của Đăng Khôi còn gây chú ý bởi khoảnh khắc quốc kỳ Việt Nam xuất hiện trên sân khấu.

Theo thể lệ được nam ca sĩ chia sẻ, nhà vô địch mỗi Công diễn có đặc quyền phát biểu trong khoảnh khắc đăng quang. Quốc kỳ của quốc gia có thí sinh chiến thắng cũng được xuất hiện trên sân khấu và trên sóng truyền hình.

Khoảnh khắc Đăng Khôi giành chiến thắng tại Công diễn 4 chương trình “Silk Way Star” ở Trung Quốc.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Đăng Khôi cho biết anh luôn mong muốn có một lần được nhìn thấy quốc kỳ Việt Nam tung bay tại sân khấu quốc tế này. Sau khi giành quán quân Công diễn 4, nam ca sĩ bày tỏ sự hạnh phúc và tự hào, đồng thời xem đây là một cách trực tiếp để giới thiệu hình ảnh, văn hóa Việt Nam với khán giả quốc tế.

“Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào! Đây là cách quảng bá văn hóa một cách trực diện và hiệu quả nhất. Tôi cảm nhận ban giám khảo, các nghệ sĩ và khán giả quốc tế đã dần yêu mến âm nhạc của tôi cũng như văn hóa, con người Việt Nam”, Đăng Khôi chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết các tiết mục diễn ra rất gấp rút và nhiều thử thách, nhưng anh luôn nỗ lực 300% để vượt qua. ‘Với tâm thế cố gắng không chỉ cho bản thân mình mà còn vì những điều lớn lao hơn, đó là sự tự tôn và niềm tự hào dân tộc khi thi đấu trên sân khấu âm nhạc quốc tế lớn và hoành tráng như Silk Way Star tại Trung Quốc”, Đăng Khôi nói thêm.

Đăng Khôi sinh năm 1983, từng đoạt giải Nam ca sĩ trẻ triển vọng Làn Sóng Xanh 2007. Nam ca sĩ từng ghi dấu với loạt ca khúc như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Vì sao trong anh và trở lại... được khán giả trẻ chú ý sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024.