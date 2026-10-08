Dân Quảng Ngãi bế lợn 'chạy' lũ, nhiều khu vực phía Nam Đà Nẵng ngập sâu

Nhiều khu vực ở phía Nam của Đà Nẵng ngập sâu.
Đà Nẵng mưa trắng trời, nhiều nơi ngập sâu, giao thông chia cắt
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu, giao thông chia cắt.
Mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi ngập cục bộ
Mưa lớn liên tục khiến nhiều khu dân cư và tuyến đường trên địa bàn xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi ngập cục bộ, chia cắt giao thông.
Lật ghe trên sông Bàn Thạch ở Đà Nẵng, một người mất tích
Ngày 8/10, lãnh đạo phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông Bàn Thạch.
TP.HCM chuẩn bị truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại CV Lê Thị Riêng
TP.HCM dự kiến tổ chức lễ truy điệu ngày 14/10, sau đó đưa hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố an táng.
Cây cổ thụ cao 20m đổ chắn đường, trung tâm TP.HCM kẹt xe kéo dài
Cây cao hơn 20m bật gốc đổ ngang đường khiến một người bị thương và trung tâm TP.HCM ùn tắc.
Dàn máy thi công hàng chục tấn đổ chắn ngang đường ở TP.HCM
Máy thi công gia cố nền xi măng đất nặng hàng chục tấn tại dự án rạch Xuyên Tâm đổ xuống đường Bùi Hữu Nghĩa, may mắn không gây thương vong.
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