Dân Quảng Ngãi bế lợn 'chạy' lũ, nhiều khu vực phía Nam Đà Nẵng ngập sâu

Trong khi đó, tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, đến sáng 8/10, nhiều hộ dân ở các khu dân cư số 2, 3 và 13, thôn Đông Lỗ vẫn bị ngập sâu. Nước bắt đầu dâng nhanh từ đêm 7/10, tràn vào nhà khiến người dân phải khẩn trương kê cao bao lúa, đồ đạc và các vật dụng sinh hoạt.