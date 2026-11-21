(VTC News) -

Diễn ra trong tháng sinh nhật 22 năm của Vincom, các chương trình còn mở rộng không gian vui chơi, kết nối gia đình và mang đến nhiều ưu đãi mua sắm lên tới 80%.

Chuỗi sự kiện đặc sắc đưa văn hóa Việt đến gần công chúng

Điện ảnh là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại hệ thống Vincom.

Từ 22-24/11, chương trình chiếu phim miễn phí diễn ra tại CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh, CGV Vincom Plaza Hạ Long, CGV Vincom Plaza Sơn La và Aeon Beta Cinema tại Vincom Mega Mall Royal Island. Các tác phẩm phim truyện, tài liệu và hoạt hình mở rộng cơ hội thưởng thức điện ảnh Việt cho khán giả nhiều lứa tuổi.

Lịch chiếu phim miễn phí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh điện ảnh, nghệ thuật truyền thống góp thêm sắc màu với chương trình múa rối nước “Quả bầu mẹ” của Wolfoo World tại Vincom Mega Mall Smart City và Vincom Mega Mall Royal City vào ngày 24/11. Câu chuyện về nguồn cội và tinh thần đoàn kết được chuyển tải qua sân khấu rối nước, tạo cơ hội để trẻ em làm quen với văn hóa dân gian.

Múa rối nước “Quả bầu mẹ” đưa nghệ thuật dân gian đến gần trẻ em.

Cùng ngày, Vincom Plaza Thanh Hóa sẽ tổ chức workshop vẽ nón lá, trò chơi dân gian và hoạt động chụp ảnh cùng áo dài, Việt phục. Những chất liệu văn hóa quen thuộc được đưa vào hoạt động tương tác, để khách hàng vừa thưởng thức, vừa trực tiếp tham gia sáng tạo.

Trước đó, trong hai ngày 21-22/11, “Trạm Hà Nội sáng đèn” tại Vincom Mega Mall Smart City mở ba chặng khám phá thành phố, đồng thời phát động cuộc thi “Một vòng Hà Nội”. Cùng thời gian, Ngày hội sáng tạo và văn hóa tại Vincom Mega Mall Ocean Park giới thiệu Trống Lùng Tùng Mệ Hường của Huế, kết hợp tìm hiểu nhạc cụ truyền thống với thực hành có hướng dẫn.

Tại Vincom Mega Mall Times City, chương trình “Văn hóa muôn màu” cùng Ler Ther Studio diễn ra từ 21-24/11 với trải nghiệm làm móc khóa nón lá và khảm sắc xà cừ. Vincom Mega Mall Royal Island tổ chức “Sắc màu Việt phục” ngày 24/11, nổi bật với diễu hành Việt phục, workshop tranh Đông Hồ và trang trí nón lá.

Văn hóa Việt được giới thiệu qua các trạm trải nghiệm.

Kết nối cộng đồng qua không gian tri thức và sân chơi gia đình

Song hành với nghệ thuật, các hoạt động cộng đồng tại Vincom khuyến khích văn hóa đọc và tạo sân chơi sáng tạo cho gia đình. Nổi bật là Hội sách kí lô tại Vincom Plaza Huế từ 20-30/11, quy tụ khoảng 5 tấn sách cũ đồng giá 59.000 đồng/kg và hàng nghìn đầu sách văn học, khoa học, kỹ năng sống, thiếu nhi. Sách mới có mức giảm đến 80%, mang đến thêm lựa chọn tiếp cận tri thức cho độc giả.

Hội sách kí lô tại Vincom Plaza Huế dự kiến quy tụ khoảng 5 tấn sách cũ.

Với nhóm khách hàng gia đình, hàng loạt hoạt động tương tác được thiết kế đa dạng theo từng điểm đến. Chuỗi workshop tại Ocean Park cùng Ler Ther Studio và TH Education kết hợp thủ công sáng tạo với thiết kế quà tặng.

Vincom Center Trần Duy Hưng có trải nghiệm làm phụ kiện cùng Thế Giới Kim Cương; Vincom Plaza Thanh Hóa tổ chức ngày hội sách, vẽ tranh, ca nhạc và hoạt náo dành cho thiếu nhi trong cuối tuần 21-22/11. Những hoạt động này bổ sung không gian học hỏi, thực hành và kết nối cho trẻ em.

Không khí cuối tuần thêm phần rộn ràng với sân khấu thời trang nhí Wonder Land V - Candy Land tại Vincom Center Phạm Ngọc Thạch ngày 22/11 và chương trình “Hãy chọn giá đúng” cùng WinMart tại Vincom Mega Mall Times City từ 19-25/11. Từ trình diễn nghệ thuật đến trò chơi tương tác, chuỗi sự kiện tạo nên trải nghiệm đa dạng cho các thành viên trong gia đình.

Tại Vincom Mega Mall Grand Park, ngày hội sinh nhật Vincom 23/11 kết hợp đêm nhạc, trải nghiệm thể thao cùng Decathlon và Wishes Booth. Mỗi khách chụp hai ảnh Polaroid, một ảnh mang về và một ảnh ghi lời chúc lưu tại trung tâm thương mại.

Các chương trình sáng tạo và biểu diễn kết nối nhiều thế hệ.

Hoạt động văn hóa tiếp tục được nối dài sau dịp 24/11. Ngày 28/11, Vincom Mega Mall Smart City tổ chức “Thanh âm ngày ấy” cùng nhóm dự án “Khéo sàng khéo sảy”. Chương trình xây dựng hành trình “Tuyến tàu ký ức” với 9 phân khu, kết hợp giao lưu nghệ sĩ, trò chuyện chuyên đề và trò chơi dân gian.

Dự án “Khéo sàng khéo sảy” mở ra hành trình khám phá qua 9 trạm trải nghiệm dân gian.

Ưu đãi đến 80% từ các thương hiệu lớn, bùng nổ mùa mua sắm cuối năm

Hòa nhịp cùng tháng sinh nhật Vincom và mùa săn ưu đãi Black Friday, hệ thống trung tâm thương mại đồng loạt kích hoạt các không gian mua sắm tập trung trên toàn quốc.

Vincom Mega Mall Ocean Park tổ chức khu bán hàng tập trung ngày 21-22/11, quy tụ sáu thương hiệu với ưu đãi đến 60%. Vincom Plaza Huế có hai đợt Black Friday ngày 21-22/11 và 27-29/11, giảm đến 50%. Các chương trình tại Ocean City, Thanh Hóa diễn ra từ 23-29/11; Royal City tiếp nối với khu mua sắm tập trung ngày 27-29/11.

Riêng ngày 23/11, Vincom Center Bà Triệu tổ chức cắt bánh sinh nhật lúc 18h và “Cuộc đua bill 22 triệu” từ 18h-21h. Khách có hóa đơn mua sắm từ 5 triệu đồng tham gia chương trình; giải thưởng 22 triệu đồng tiền mặt được trao lúc 21h30 cho khách sở hữu hóa đơn lớn nhất theo thể lệ.

Chuỗi chương trình kích cầu mua sắm kết nối nhiều thương hiệu trên hệ thống.

Nhóm thời trang, phụ kiện và mỹ phẩm ghi nhận nhiều mức ưu đãi nổi bật. GAP tại Vincom Center Đồng Khởi, Pucini tại Smart City, Ocean City và Thảo Điền áp dụng mức giảm đến 80%. Clarins tại Đồng Khởi và Thảo Điền cũng có ưu đãi đến 80% cho sản phẩm thuộc chương trình, số lượng có hạn. Các chương trình kéo dài đến 30/11, với phạm vi áp dụng theo từng cửa hàng.

Chương trình Black Friday của nhóm thương hiệu ACFC từ 20-30/11 mang đến ưu đãi cao nhất 80%, với những tên tuổi như Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein và Mango, theo danh mục áp dụng tại cửa hàng tham gia.

Cùng thời điểm, Uniqlo triển khai Tuần lễ cảm ơn từ 20-26/11 tại Bà Triệu, Landmark 81, Phạm Ngọc Thạch và Metropolis. Trong khi đó Nitori tại Thảo Điền, Kohnan tại Ocean City có ưu đãi đến 50% cho các nhóm hàng gia đình; LitiBaby giảm đến 50% tại cửa hàng tham gia. Các chương trình ẩm thực bổ sung lựa chọn cho khách hàng, hoàn thiện chuỗi trải nghiệm từ mua sắm đến giải trí.

Đáng chú ý, chương trình Uniqlo × Vincom từ 20-26/11 dành 1.200 thẻ quà tặng trị giá 100.000 đồng/thẻ tại 12 trung tâm thương mại. Thẻ được phân bổ cho nhóm khách hàng VinClub định danh, VIP, cộng đồng cư dân trọng điểm và khách đáp ứng điều kiện của chương trình Hóa đơn đổi quà tại từng điểm.

Từ dấu mốc Vincom Center Bà Triệu ra mắt ngày 23/11/2004, hành trình 22 năm của Vincom gắn với sự phát triển của những điểm đến mua sắm, giải trí và gặp gỡ cộng đồng. Chuỗi chương trình tháng sinh nhật tiếp nối hành trình ấy bằng những trải nghiệm văn hóa gần gũi và ưu đãi thiết thực nhân Ngày Văn hóa Việt Nam làm phong phú đời sống tinh thần tại các địa phương.