Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc chạy đua trước ngày đón hơn 17.000 sinh viên

Theo kế hoạch năm học 2026-2027, khoảng 17.063 sinh viên thuộc 11 đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ học tập tại Hòa Lạc. Trong đó, có những trường đưa số lượng lớn sinh viên lên cơ sở này như Trường Đại học Công nghệ với 4.020 sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Giáo dục với 3.695 sinh viên và Trường Đại học Luật với 2.081 sinh viên.