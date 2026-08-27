Đại diện Việt Nam ghi dấu ấn với 3 giải thưởng TikTok LIVE Community Fest 2026

(VTC News) -

TikTok LIVE Community Fest 2026 vừa diễn ra tại True Icon Hall, ICONSIAM (Bangkok, Thái Lan), quy tụ 300 nhà sáng tạo nội dung live từ nhiều quốc gia Đông Nam Á và khu vực Kavkaz & Trung Á. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao giải với ba hạng mục Legend, Platinum và Gold, nhằm ghi nhận những nhà sáng tạo có hoạt động nổi bật, khả năng kết nối và xây dựng cộng đồng người xem.

Đáng chú ý, đại diện Việt Nam được xướng tên ở cả ba hạng mục.

Ba đại diện Việt Nam được vinh danh trong Lễ trao giải TikTok LIVE Community Fest 2026

Ở hạng mục Legend, Đặng Ngọc Thùy, chủ tài khoản TikTok @_diu.yu_6666, được vinh danh nhờ dấu ấn trong hoạt động livestream. Các buổi phát trực tiếp của cô được xây dựng như một không gian tương tác với hình ảnh chỉn chu, nguồn năng lượng tích cực và cách giao lưu gần gũi với khán giả.

Đây là hạng mục dành cho những nhà sáng tạo có hành trình nổi bật và sức ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng live. Việc một đại diện Việt Nam góp mặt ở cấp độ Legend cho thấy sự phát triển của các nhà sáng tạo trong nước không chỉ dừng ở thị trường nội địa mà đang từng bước được ghi nhận trong khu vực.

Nhà sáng tạo nội dung Đặng Ngọc Thùy.

Tại hạng mục Platinum, Khuất Thị Mai, chủ tài khoản @bun_xig5, được gọi tên. Xuất phát từ niềm đam mê với công việc livestream, Mai xây dựng dấu ấn riêng thông qua việc giao lưu với các đồng nghiệp trong ngành làm đẹp trong mỗi phiên live.

Cách tạo nội dung dựa trên tương tác và kết nối cộng đồng giúp cô tạo được không gian riêng trên nền tảng. Giải thưởng Platinum là sự ghi nhận cho quá trình theo đuổi livestream theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Nhà sáng tạo nội dung Khuất Thị Mai.

Ở hạng mục Gold, Nguyễn Trần Hồng Nam, chủ tài khoản @namnamagate, được vinh danh.

Là ca sỹ, Nam Nam đến với TikTok LIVE với mong muốn được cất tiếng hát và kết nối sâu hơn với khán giả. Với cô, những buổi phát trực tiếp không chỉ là nơi trình diễn mà còn là không gian để lan tỏa năng lượng tích cực và kết nối những người yêu âm nhạc.

Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Trần Hồng Nam.

Các nhà sáng tạo nội dung được vinh danh khác đến từ Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và khu vực Trung Á. Hơn 30 gương mặt được trao giải năm nay cho thấy sự đa dạng của cộng đồng Live trong khu vực, từ những nhà sáng tạo kỳ cựu đến các tài năng mới nổi.

Theo bà Naphattra Chawalitchiwinkul, Quản lý vận hành Nhà sáng tạo tại TikTok LIVE Thái Lan, phía sau mỗi khoảnh khắc trên Live không chỉ có nhà sáng tạo mà còn có người xem, người hâm mộ và cộng đồng đồng hành trong suốt hành trình.

Bên cạnh hoạt động trao giải, TikTok LIVE Community Fest 2026 còn tập trung vào vai trò của livestream trong kết nối văn hóa. Các nhà sáng tạo tham gia trải nghiệm tại Song Wat, khu phố mang dấu ấn lịch sử và hiện đại của Bangkok, để chia sẻ văn hóa địa phương, trò chuyện cùng tiểu thương và lan tỏa nhịp sống sôi động của thành phố đến bạn bè quốc tế qua màn hình TikTok LIVE.

Các nhà sáng tạo nội dung tham gia tour trải nghiệm văn hóa tại phố Song Wat ở Bangkok.

Nhà sáng tạo nội dung chia sẻ văn hóa địa phương đến bạn bè quốc tế qua màn hình TikTok LIVE.

Tại Việt Nam, TikTok LIVE triển khai chuỗi dự án “Nét đẹp Việt”, phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam. Sau 4 mùa, chương trình đưa khán giả khám phá những câu chuyện văn hóa tại Hà Nội, Đắk Lắk, Điện Biên, An Giang và nhiều địa phương khác. Qua livestream, các nhà sáng tạo biến những khung hình trực tiếp thành hành trình khám phá văn hóa, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Theo số liệu được chia sẻ tại sự kiện, trong nửa đầu năm 2026, hơn 95 triệu nhà sáng tạo đã phát live, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước; hơn 40 triệu người dùng lần đầu trải nghiệm tính năng này. Trong quý II/2026, gần 50% người dùng TikTok tại khu vực theo dõi livestream mỗi ngày.

TikTok LIVE cũng mở rộng Creator Academy với các workshop do những nhà sáng tạo giàu kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn. Các chương trình thử nghiệm tại Việt Nam và Indonesia đạt hơn 16 triệu lượt hiển thị và thu hút 190.000 người xem.

Từ những hoạt động này, TikTok LIVE cho biết sẽ tiếp tục mở rộng đào tạo, thúc đẩy kết nối văn hóa và hỗ trợ nhà sáng tạo xây dựng hành trình phát triển lâu dài. Với ba giải thưởng tại Community Fest 2026, các nhà sáng tạo Việt Nam đang cho thấy khả năng tạo dấu ấn trong cộng đồng Live rộng lớn của khu vực.