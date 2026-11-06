Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan hầu tòa phúc thẩm

(VTC News) -

Sáng 6/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây) Nguyễn Bá Hoan cùng 9 đồng phạm trong vụ án nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng liên quan đến hoạt động cấp phép, thẩm định hồ sơ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Bá Hoan cùng 27 đồng phạm trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (viết tắt là Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây) và các đơn vị liên quan.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan 12 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc) 4 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tại tòa sơ thẩm.

Các bị cáo khác thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây) bị tuyên phạt về tội Nhận hối lộ gồm: Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng) 14 năm tù, Nguyễn Thành Hưng (cán bộ văn phòng) 7 năm tù, Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù, Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) 3 năm tù, Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù treo và Đỗ Vân Hương (Quyền Trưởng phòng pháp chế) 33 tháng tù treo…

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bá Hoan và 9 bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2021 đến 2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoan (phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước) đã để cho bị cáo Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp, trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các bị cáo đã buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho bị cáo Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, bị cáo Hoan và bị cáo Nam cùng một số bị cáo khác thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Trong vụ án, bị cáo Hoan bị xác định là đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền và biếu tiền vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng.