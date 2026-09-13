Cựu chủ tịch Tổng công ty truyền tải điện quốc gia Đặng Phan Tường bị khởi tố

(VTC News) -

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (EEMC) công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị.

Theo doanh nghiệp, ông Đặng Phan Tường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan. Thông tin về tội danh và hành vi bị khởi tố của ông Tường chưa được công bố.

Ông Đặng Phan Tường được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị EEMC từ ngày 14/11/2024, nhiệm kỳ 2024-2029. Trước đó, ông có nhiều năm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT). Từ ngày 1/9/2020, ông nghỉ công tác tại EVNNPT theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Phan Đăng Tường. (Ảnh: Tạp chí Năng lượng Việt Nam).

Theo báo cáo tài chính năm 2025, ông Đặng Phan Tường nhận thu nhập 224,6 triệu đồng tại EEMC, tương đương gần 19 triệu đồng/tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, khoản thu nhập này là 94,8 triệu đồng, tương đương gần 16 triệu đồng/tháng.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, EEMC ghi nhận 1.111 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm 15 tỷ đồng, còn 170 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp ghi nhận 66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại cuối kỳ, tổng tài sản của EEMC đạt 2.491 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn. Tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 8 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho lên tới 1.418 tỷ đồng, tăng hơn 570 tỷ đồng so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 1.789 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính hơn 900 tỷ đồng.

Trước đó, vào chiều 2/7, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), đã thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Theo đại diện C01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi trong vụ án liên quan dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã có nhiều vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, gồm lập và phê duyệt dự toán xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, nghiệm thu và quyết toán.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục liên quan đến dự án.