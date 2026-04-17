Cục Thuế: Doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được xuất hóa đơn điện tử

Ngày 17/4, thông tin từ Cục Thuế cho biết thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số Cơ quan Thuế địa phương gửi thông báo hoặc hướng dẫn các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm phải dừng sử dụng hóa đơn điện tử. Thậm chí, một số đơn vị còn cho rằng việc tiếp tục sử dụng hóa đơn trong trường hợp này sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và phải chịu các chế tài xử phạt theo quy định.

Trước thực tế này, Cục Thuế khẳng định các văn bản pháp luật hiện hành không có quy định bắt buộc đối với nhóm đối tượng này. Theo các Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, chính sách hóa đơn điện tử được thiết kế phân cấp theo ngưỡng doanh thu để phù hợp với quy mô hoạt động và năng lực tuân thủ của người nộp thuế.

Doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được xuất hóa đơn điện tử.

Cụ thể, chỉ những hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên mới thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, còn các hộ kinh doanh quy mô nhỏ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống hoàn toàn không nằm trong diện bắt buộc này.

"Các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế", Cục Thuế khẳng định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng nhấn mạnh quyền lựa chọn của hộ kinh doanh trong việc nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp. Thực tế triển khai cho thấy hóa đơn điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp hộ kinh doanh dễ dàng giao dịch với các khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức và người tiêu dùng.

Nhiều hộ dù có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn tự nguyện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 70 và đã được Cơ quan Thuế chấp thuận. Do vậy, Cục Thuế khẳng định luôn tôn trọng và không hạn chế các nhu cầu hợp pháp này của người dân, đồng thời đang tích cực tổng hợp các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện khung pháp lý, đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn quốc.

Hiện nay, Cục Thuế đã tổng hợp các vướng mắc từ thực tiễn, báo cáo cấp có thẩm quyền để nghiên cứu hoàn thiện quy định theo hướng, tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh. Cục Thuế cũng khuyến khích minh bạch hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời bảo đảm hiệu quả quản lý thuế và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.