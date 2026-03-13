CSGT Đà Nẵng dùng xe đặc chủng đưa cháu bé 3 tuổi đi cấp cứu trong đêm

(VTC News) -

Theo đó, khoảng 22h45 ngày 10/3, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước số 461 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh thì có người dân chạy đến nhờ hỗ trợ.

CSGT dùng xe đặc chủng đưa cháu bé 3 tuổi đi cấp cứu.

Lúc này, anh N.H.A. (SN 1987) bồng con trai là cháu N.H.Q (SN 2023) trong tình trạng bị hóc dị vật, khó thở và rất hoảng loạn. Do không có phương tiện đưa con đi cấp cứu, anh đã tìm đến Tổ công tác để nhờ sự giúp đỡ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu cấp cứu. Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, cháu Q. đã qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe ổn định, đang tiếp tục được theo dõi.

Gia đình cháu bé bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT vì đã kịp thời hỗ trợ trong lúc nguy cấp.



Cuối tháng 2 vừa qua, CSGT Đà Nẵng dùng xe đặc chủng chở người phụ nữ đi cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 28/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại phường Liên Chiểu, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin bà L.T.Y. (SN 1969, trú phường Liên Chiểu) bị đau tức ngực, nôn mửa, khó thở, cần đưa đi cấp cứu nhưng chưa có phương tiện.

Nhận thấy tình hình khẩn cấp, Tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng đưa bà Y. đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu an toàn.