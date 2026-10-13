COSTI-90: 5 tiểu ban chuyên môn ASEAN họp phiên đầu tiên theo cơ cấu mới

(VTC News) -

Ngày 13/10, tại Đà Nẵng, 5 tiểu ban chuyên môn của Ủy ban Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI) đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất theo cơ cấu tổ chức mới, đánh dấu bước chuyển trong cơ chế điều phối hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị COSTI lần thứ 90 (COSTI-90), do Bộ KH&CN Việt Nam đăng cai tổ chức. Đây cũng là kỳ họp đầu tiên của các tiểu ban sau khi cơ cấu chuyên môn của COSTI được kiện toàn, tinh gọn từ 9 xuống còn 5 tiểu ban.

Tham dự hội nghị có khoảng 250 đại biểu, gồm đại diện các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các đối tác và tổ chức quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại COSTI-90.

Theo cơ cấu mới, 9 tiểu ban chuyên môn được sắp xếp, tinh gọn còn 5 tiểu ban, gồm: Hệ sinh thái Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (SC-STIE); Công nghệ chuyên sâu và mới nổi (SC-DET); Công nghệ sinh học và Khoa học thực phẩm (SC-BFS); Công nghệ vật liệu và năng lượng (SC-MET); Khoa học Trái đất, Đại dương và Vũ trụ (SC-EOSS).

Việc tái cấu trúc nhằm tinh gọn bộ máy và gắn hoạt động chuyên môn với Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2035 (APASTI 2026-2035).

Theo định hướng này, mỗi tiểu ban xác định các lĩnh vực ưu tiên và xây dựng kế hoạch hằng năm có mục tiêu, chỉ số đánh giá cụ thể; đồng thời chỉ đạo các trung tâm, mạng lưới trực thuộc và định kỳ báo cáo COSTI.

Tại các phiên họp, Ban Thư ký ASEAN thông tin về kết quả các hội nghị cấp cao liên quan, tình hình Quỹ KH,CN&ĐMST ASEAN (ASTIF) và Điều khoản tham chiếu về thành lập các cơ quan trực thuộc COSTI.

Các tiểu ban rà soát tiến độ các dự án, sáng kiến đang triển khai và đã hoàn thành. Các tiểu ban cũng cho ý kiến về các đề xuất hợp tác mới và nghe báo cáo của các trung tâm, mạng lưới chuyên môn khu vực.

Cuộc họp lần thứ 1 Tiểu ban Công nghệ chuyên sâu và công nghệ mới nổi (SC-DET-1).

Cuộc họp lần thứ 1 Tiểu ban Công nghệ sinh học và khoa học thực phẩm (SC-BFS-1).

Cuộc họp lần thứ 1 Tiểu ban Công nghệ Vật liệu và Năng lượng (SC-MET-1).

Cuộc họp lần thứ 1 Tiểu ban Hệ sinh thái Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (SC-STIE-1).

Cuộc họp lần thứ 1 Tiểu ban Hệ sinh thái Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (SC-STIE-1).

Cuộc họp lần thứ 1 Tiểu ban Khoa học Trái đất, Đại dương và Vũ trụ (SC-EOSS-1).

Nội dung thảo luận bao quát nhiều lĩnh vực trọng tâm: phát triển nhân lực và hạ tầng nghiên cứu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, bán dẫn, công nghệ sinh học, an ninh lương thực, năng lượng sạch, vật liệu mới, khí tượng, đại dương và công nghệ vũ trụ.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cập nhật hợp tác với các đối tác và tổ chức quốc tế, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, EU, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Tổ chức Khí tượng Thế giới.

Trong cơ cấu mới, Việt Nam hiện đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tiểu ban SC-EOSS. Đoàn Việt Nam cũng tham gia các phiên họp, chia sẻ kết quả hoạt động của một số mạng lưới và chương trình do Việt Nam điều phối hoặc đồng chủ trì, qua đó đóng góp vào các nội dung hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ASEAN.

Kết thúc ngày họp, các tiểu ban thông qua báo cáo và chuẩn bị báo cáo của Chủ tịch tiểu ban trình COSTI-90.

Đây chính là dấu mốc mở đầu cho giai đoạn vận hành mới của cơ chế hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN, trong đó việc tinh gọn các tiểu ban đi cùng yêu cầu nâng cao hiệu quả điều phối, xác định rõ trọng tâm và thúc đẩy triển khai các sáng kiến thiết thực.

Kết quả các phiên họp sẽ là cơ sở để COSTI tiếp tục định hình các ưu tiên hợp tác, phát huy nguồn lực và thế mạnh của các nước thành viên, góp phần đưa Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực cho phát triển bền vững và tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực trong giai đoạn 2026 - 2035.