Công ty tặng iPhone Duo cho toàn bộ nhân viên, thực tập sinh cũng có phần

(VTC News) -

Ngày 10/9/2026, chỉ ít giờ sau khi Apple khép lại sự kiện mùa thu và giới thiệu chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên iPhone Duo, ông Phan Thiên Hồng, nhà sáng lập công ty truyền thông và sáng tạo video MediaStorm, phát đi thông báo nội bộ về việc tặng thiết bị này cho toàn thể nhân sự. Động thái trên nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng và giới công nghệ khi hình ảnh tin nhắn nội bộ được các nhân viên chia sẻ rộng rãi.

Theo nội dung thông báo được công bố, toàn bộ nhân sự đang làm việc tại MediaStorm đều được nhận một chiếc iPhone Duo nguyên seal hoặc có thể linh hoạt quy đổi sang một mẫu máy khác có giá trị tương đương tùy theo nhu cầu sử dụng cá nhân.

Điểm đáng chú ý trong chính sách đãi ngộ này là tính toàn diện, danh sách nhận thưởng không phân biệt thâm niên, bao gồm cả các thực tập sinh đang trong giai đoạn kiến tập lẫn những nhân sự mới vừa hoàn tất thủ tục nhận việc.

Toàn bộ các khoản thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ quà tặng hiện vật có giá trị cao này đều được doanh nghiệp trực tiếp trích ngân sách chi trả 100%, giúp nhân viên thụ hưởng trọn vẹn phần thưởng mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng tài chính nào.

Nhân viên công ty chia sẻ thông tin được tặng iPhone Duo. (Ảnh: WB)

Quyết định tặng iPhone Duo đánh dấu năm thứ năm liên tiếp MediaStorm duy trì chương trình thưởng thiết bị công nghệ mới nhất cho người lao động. Lộ trình đãi ngộ của doanh nghiệp này qua các năm phản ánh sự gia tăng đều đặn về mặt giá trị:

Năm 2022: Toàn bộ nhân sự nhận dòng máy iPhone 14 Pro.

Năm 2023: Trao tặng thế hệ iPhone 15 Pro.

Năm 2024: Tiếp tục nâng cấp lên iPhone 16 Pro.

Năm 2025: Mở rộng hạn mức phần thưởng với phiên bản cao cấp nhất iPhone 17 Pro Max.

Năm 2026: Trực tiếp thưởng cho nhân viên dòng thiết bị màn hình gập thế hệ đầu tiên của Apple.

Việc duy trì một chính sách phúc lợi xa xỉ và nhất quán trong nửa thập kỷ đã trở thành nét văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của MediaStorm, giúp đơn vị này tạo dựng môi trường làm việc gắn kết và thu hút nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao trong lĩnh vực sản xuất nội dung số.

MediaStorm được thành lập vào năm 2014 bởi Phan Thiên Hồng, khởi đầu từ một kênh tự truyền thông chuyên sâu về kỹ thuật quay phim, dựng hình và đánh giá thiết bị công nghệ. Sau hơn một thập kỷ phát triển, đơn vị này đã vươn lên thành một trong những studio sản xuất nội dung kỹ thuật số có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại thị trường châu Á.

Thành tích chuyên môn của MediaStorm được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng lớn, bao gồm danh hiệu Top 100 Nhà sáng tạo nội dung xuất sắc nhất Bilibili năm 2024, Nhà sáng tạo được yêu thích nhất năm 2023 và giải thưởng Đổi mới sáng tạo đa dạng năm 2022. Tính đến ngày 10/9/2026, hệ sinh thái truyền thông của MediaStorm đã chạm mốc hơn 20 triệu người theo dõi tích lũy, bao gồm 12,025 triệu trên Bilibili, 6,693 triệu trên Douyin và 1,674 triệu trên Weibo.

Hành động chịu chi, tặng iPhone Duo không đơn thuần là một hoạt động đãi ngộ nội bộ ngắn hạn, mà còn là một chiến lược xây dựng thương hiệu tuyển dụng thông minh. Bằng cách tái đầu tư lợi nhuận vào chính đội ngũ nhân sự và trao cho họ những công cụ công nghệ tiên tiến nhất, MediaStorm tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả về chất lượng sản phẩm truyền thông lẫn chuẩn mực chăm sóc người lao động trong nền kinh tế số.