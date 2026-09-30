Công nghệ 30/9: Galaxy S27 Ultra có thể bỏ camera 3x

(VTC News) -

Galaxy S27 Ultra có thể bỏ camera tele 3x

Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ cải thiện khả năng chụp thiếu sáng và xử lý vùng sáng nhờ cảm biến chính ISOCELL HP6 200MP, nhưng hãng điện thoại Hàn Quốc có thể loại bỏ camera tele 3x chuyên dụng. Thông tin này xuất hiện trong các rò rỉ mới về mẫu flagship dự kiến của Samsung.

Theo các nguồn tin, Galaxy S27 Ultra có thể chuyển sang cách cân chỉnh màu với tông ấm hơn so với Galaxy S26 Ultra. Khả năng kiểm soát các vùng sáng gắt cũng được cải thiện, đặc biệt ở những nguồn sáng nhỏ như biển hiệu LED.

Camera chính và camera tele 5x được cho là cùng hưởng lợi từ thay đổi này, trong khi nhiễu hạt ở vùng tối giảm, qua đó cải thiện ảnh chụp đêm.

Một thay đổi phần cứng đáng chú ý là cảm biến chính ISOCELL HP6 200MP. Đây được cho là phiên bản tùy biến cho dòng Galaxy, dựa trên ISOCELL HPC với kiến trúc điểm ảnh DeepPix nhằm tăng khả năng tích tụ điện tích, mở rộng dải tương phản động và giảm nhiễu.

Ở hệ thống zoom, Samsung có thể bỏ camera tele 3x và chuyển trực tiếp từ camera chính 1x sang tele 5x 50MP, khẩu độ f/2.9. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin hiện vẫn là rò rỉ và Samsung chưa xác nhận.

Nothing ra mắt tai nghe over-ear cao cấp Headphone (1) Pro

Nothing bước vào phân khúc tai nghe over-ear cao cấp với Headphone (1) Pro, đồng thời công bố V của BTS làm Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu. Mẫu tai nghe được định hướng kết hợp khả năng nghe nhạc thông thường với các tùy chỉnh âm thanh chuyên sâu.

Headphone (1) Pro sử dụng ba củ loa, gồm driver dynamic cho dải trầm, driver dynamic độ chính xác cao và driver treble ứng dụng công nghệ xMEMS. Nothing hợp tác với Metropolis Studios để thiết lập Flat EQ, bổ sung Dynamic Spatial Audio với chế độ “Studio B” và 5 cấu hình Custom EQ.

Hệ thống 10 micro hỗ trợ chống ồn chủ động thích ứng với mức giảm tối đa 46 dB. Tai nghe hỗ trợ âm thanh độ phân giải cao qua kết nối không dây và phát nhạc lossless 24-bit/192 kHz qua USB-C.

Dynamic Spatial Audio có khả năng theo dõi chuyển động đầu với 5 chế độ, trong khi ứng dụng Nothing X cung cấp Personal Sound, Simple EQ và Advanced EQ.

Thiết bị nặng 327 g, sử dụng khung hợp kim nhôm, titan và kính cường lực Panda Glass 9H, đạt chuẩn IP52. Thời lượng pin tối đa 68 giờ khi tắt chống ồn chủ động và hỗ trợ sạc nhanh. Sản phẩm có hai màu đen, trắng, giá 399 USD tại Mỹ.

Sản phẩm dự kiến sẽ lên kệ tại Việt Nam trong tháng 10/2026.

Sony không tham dự CES 2027 sau 60 năm

Sony Group sẽ không tham dự CES 2027 tại Las Vegas vào tháng 1/2027, chấm dứt chuỗi hiện diện kéo dài 60 năm tại triển lãm công nghệ này. Quyết định được đặt trong bối cảnh tập đoàn Nhật Bản chuyển trọng tâm nhiều hơn sang các lĩnh vực giải trí, sở hữu trí tuệ và công nghệ sáng tạo.

Sony Group từng tham dự CES liên tục từ năm 1967 đến năm 2025. Tại kỳ CES đầu năm 2026, tập đoàn không trực tiếp mở gian hàng mà chỉ xuất hiện thông qua liên doanh Sony Honda Mobility cùng Honda. Đến CES 2027, toàn bộ Sony Group và các đơn vị thành viên sẽ không tham dự.

Trước đó, tại CES 2026, Sony Honda Mobility giới thiệu nguyên mẫu ô tô điện Afeela, trong khi các khu vực khác dành cho trải nghiệm PlayStation thế hệ mới và công nghệ ghi hình không gian. Sony cho biết, dù rút khỏi triển lãm, tập đoàn vẫn tiếp tục hợp tác với Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng, đơn vị tổ chức CES.

Khả năng Sony trở lại CES từ năm 2028 vẫn chưa được quyết định. Việc rút lui cũng diễn ra cùng thời điểm Panasonic Holdings - một tập đoàn Nhật Bản từng tham dự CES từ năm 1967 - cũng cho biết sẽ không góp mặt tại kỳ triển lãm năm 2027.