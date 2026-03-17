Công nghệ 17/3: Nvidia dự báo AI đạt 1 nghìn tỷ USD năm 2027

Nvidia dự báo AI đạt 1 nghìn tỷ USD năm 2027

Nvidia vừa công bố tại hội nghị thường niên 2026 rằng doanh thu tiềm năng từ chip trí tuệ nhân tạo có thể đạt ít nhất 1 nghìn tỷ USD đến năm 2027. Đây là bước nhảy vọt so với dự báo 500 tỷ USD trước đó, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ AI trong thực tiễn.

CEO của Nvidia, Jensen Huang tại một hội thảo về công nghệ. (Nguồn: Getty Images)

CEO Jensen Huang đã giới thiệu bộ xử lý trung tâm mới cùng hệ thống AI dựa trên công nghệ của Groq, nhằm phục vụ mảng "inference computing" - quá trình AI trả lời câu hỏi và thực hiện tác vụ theo thời gian thực. Nvidia vốn thống trị mảng huấn luyện mô hình AI, nay muốn mở rộng sang triển khai ứng dụng với hàng trăm triệu người dùng.

Dù cổ phiếu Nvidia chỉ tăng nhẹ sau thông báo, giới phân tích nhận định dự báo 1 nghìn tỷ USD chứng minh sức mạnh bền vững của hãng trong hạ tầng AI. Nvidia cũng hé lộ lộ trình chip Feynman cho năm 2028 và giải pháp NemoClaw, hướng tới thị trường tác nhân AI tự động.

Anh chi 1 tỷ bảng cho máy tính lượng tử

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves vừa tuyên bố chính phủ sẽ chi tới 1 tỷ bảng để mua sắm máy tính lượng tử, nhằm thúc đẩy ngành công nghệ mới nổi và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đây là một phần trong kế hoạch 2 tỷ bảng nâng cấp năng lực lượng tử của Anh, bao gồm khoản đầu tư 1 tỷ bảng đã được công bố trước đó.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves bên ngoài số 11 phố Downing, London, trước cuộc họp nội các ngày 10/3. (Nguồn: Reuters)

Theo bà Reeves, máy tính lượng tử có khả năng xử lý nhiều giải pháp cùng lúc, mở ra ứng dụng trong chẩn đoán y khoa, giám sát khí thải và bảo mật thông tin. Bà cũng nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ khởi động Quỹ AI Chủ quyền trị giá 500 triệu bảng vào tháng 4 để hỗ trợ các công ty trí tuệ nhân tạo trong nước.

Ngoài ra, chiến lược của chính phủ còn tập trung vào tăng trưởng khu vực và thắt chặt quan hệ với châu Âu, song vẫn loại trừ khả năng tái gia nhập thị trường chung EU. Thủ tướng Keir Starmer kỳ vọng các bước đi này sẽ giúp khắc phục tình trạng tăng trưởng chậm chạp sau Brexit.

Apple thâu tóm MotionVFX để tăng sức mạnh sáng tạo

Apple vừa chính thức mua lại MotionVFX, công ty chuyên phát triển plug-in, template và hiệu ứng nâng cao cho phần mềm Final Cut Pro. Dù giá trị thương vụ không được tiết lộ, động thái này cho thấy Apple muốn củng cố hệ sinh thái sáng tạo, đặc biệt trong mảng chỉnh sửa video.

Logo Apple rực rỡ sắc màu và CEO của hãng Tim Cook. (Nguồn: Getty Images)

MotionVFX, thành lập tại Warsaw năm 2009, đã xây dựng danh tiếng với các gói dịch vụ từ 29 USD/tháng, cung cấp công cụ chỉnh sửa chuyên nghiệp cho hàng nghìn nhà sáng tạo. Việc gia nhập Apple sẽ giúp các sản phẩm của MotionVFX tích hợp sâu hơn vào Final Cut Pro và Creator Studio - gói ứng dụng sáng tạo mà Apple ra mắt đầu năm nay.

Giới phân tích nhận định thương vụ này nhằm tăng sức cạnh tranh của Apple trước Adobe Premiere Pro và Creative Cloud. Đồng thời, nó cũng mở rộng nguồn thu từ dịch vụ - vốn chiếm hơn 26% doanh thu của Apple trong năm tài chính gần nhất, tăng mạnh so với 8,5% năm 2015.