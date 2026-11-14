Microsoft mất hơn một ngày để sửa lỗi, thiệt hại ước tính hơn 13.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 13/11 (giờ địa phương), Microsoft thông báo các dịch vụ hệ sinh thái Microsoft 365, trong đó có Outlook và Teams, đã phục hồi trên diện rộng sau hơn 24 giờ gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và tổ chức tài chính trên thế giới.

Theo Reuters, ông Mario De Cicco, Phó chủ tịch phụ trách các định chế tài chính châu Âu tại Morningstar DBRS, ước tính sự cố có thể gây tổn thất được bảo hiểm từ 300 đến 500 triệu USD (khoảng 7.890 - 13.150 tỷ đồng). Đây mới là dự báo ban đầu, chưa phải thiệt hại thực tế được xác nhận.

Microsoft mất hơn 24h khắc phục lỗi trên các dịch vụ Outlook, Teams và Microsoft 365. (Ảnh: Reuters)

Hơn 7,4 triệu lượt báo lỗi trên toàn cầu

Sự cố bắt đầu ngày 12/11, ảnh hưởng đến Outlook, Teams, trợ lý AI Copilot và các tính năng liên quan đến Exchange Online, nền tảng email và quản lý lịch làm việc trên đám mây của Microsoft.

Theo Ookla, công ty mẹ của Downdetector, hơn 7,4 triệu lượt báo lỗi được ghi nhận trên toàn cầu. Có thời điểm, hệ thống tiếp nhận gần 20.000 báo cáo mỗi phút, cao gấp hơn 1.500 lần mức thông thường.

Người dùng không thể gửi, nhận email, quản lý lịch làm việc hoặc tổ chức họp trực tuyến. Tình trạng gián đoạn lan rộng khi nhân viên tại châu Á và châu Âu bắt đầu ngày làm việc.

Theo Wired, Microsoft phát hiện một số máy chủ không vượt qua được quy trình kiểm tra tình trạng tự động và bị ngắt khỏi hệ thống. Các máy chủ còn lại phải xử lý lượng truy cập lớn hơn, khiến tình trạng quá tải thêm nghiêm trọng.

Microsoft đã phân bổ lại lưu lượng kết nối, khởi động lại máy chủ và triển khai các bản sửa lỗi cấu hình để khôi phục dịch vụ.

Nguyên nhân đầy đủ của sự cố ngừng hoạt động chưa từng có tiền lệ của Microsoft vẫn chưa được xác định. Công ty loại trừ khả năng bị tấn công mạng, đồng thời bác bỏ khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các tác nhân AI đóng vai trò trong sự cố này.

Doanh nghiệp đình trệ, giao dịch phải xác nhận bằng fax

Tác động của sự cố trải rộng từ lĩnh vực tài chính, hàng không đến y tế và hoạt động công quyền.

Tại Anh, Cảnh sát Thủ đô London gặp khó khăn trong việc tiếp nhận trình báo tội phạm trực tuyến, dù hoạt động phản hồi cuộc gọi không bị ảnh hưởng. Một số đơn vị thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) phải sử dụng hệ thống thay thế hoặc hồ sơ giấy để duy trì hoạt động.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), sự cố làm gián đoạn hoạt động quản lý quỹ của các công ty chứng khoán, bảo hiểm và tín thác đầu tư. Một doanh nghiệp phải hủy giao dịch mua lại trái phiếu, trong khi công ty tài chính khác sử dụng máy fax để xác nhận giao dịch.

Nhà điều hành sàn giao dịch châu Âu Euronext thông báo email bị gián đoạn. Hãng vận tải biển Maersk cảnh báo khách hàng về việc cập nhật thông tin chậm trễ. Các hãng hàng không Ấn Độ gồm IndiGo, Akasa Air và Air India cũng gặp vấn đề với dịch vụ hỗ trợ qua email.

Tại Mỹ, nhà sản xuất xe tải điện Workhorse Group phải hoãn công bố kết quả kinh doanh sang ngày 16/11. Tập đoàn hàng xa xỉ Richemont của Thụy Sĩ cũng tạm lùi thời điểm công bố báo cáo tài chính.

Sự cố còn ảnh hưởng đến trường học, tòa án và các dịch vụ công, cho thấy mức độ phụ thuộc của nhiều hoạt động thiết yếu vào hạ tầng công nghệ của một số ít nhà cung cấp.

Đây không phải lần đầu Microsoft gặp sự cố trong năm nay. Hồi tháng 1, Microsoft 365 từng bị gián đoạn, trong khi nền tảng đám mây Azure cũng gặp trục trặc vào tháng trước.

Josh Gilbert, chuyên gia phân tích thị trường tại eToro, cho rằng những sự cố lặp lại có thể khiến doanh nghiệp cân nhắc việc tiếp tục tập trung hoạt động vào một nhà cung cấp duy nhất.