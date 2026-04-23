Công an TP.HCM nêu giải pháp xử lý 'xe dù, bến cóc' biến tướng

Nội dung trên được đại diện Công an TP.HCM cung cấp tại cuộc họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, chiều 23/4.

Theo Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, các “bến cóc” hiện nay thường "núp bóng" dưới nhiều hình thức như bãi đất trống, cây xăng, văn phòng đại diện để tổ chức đón trả khách trái quy định.

Do đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường rà soát, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tính pháp lý các bãi xe quanh khu vực cửa ngõ và các bến xe lớn, kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc tiếp tay cho vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách tại Bến xe Miền Đông. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

“Song song đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi đón trả khách trái phép. Các phương án phối hợp liên ngành cũng được triển khai nhằm huy động tổng thể hệ thống chính trị vào cuộc, xử lý triệt để các điểm phức tạp về trật tự giao thông”, Thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết.

Trong thời gian nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ ứng trực 100% quân số, tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 tại các tuyến cửa ngõ, khu vực xung quanh các bến xe lớn như Miền Đông, Miền Tây, An Sương.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ được tăng cường thông qua hệ thống camera giám sát và dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý “nguội” dựa trên hình ảnh và dữ liệu thu thập được. Đồng thời, cơ quan chức năng phối hợp với Sở Xây dựng để xem xét thu hồi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với các đơn vị vi phạm.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, tình trạng “xe dù, bến cóc” đã có chuyển biến tích cực. Hàng nghìn trường hợp vi phạm bị xử lý, nhiều điểm phức tạp được xóa bỏ hoặc không còn hoạt động công khai.

Tuy nhiên, các đối tượng ngày càng hoạt động tinh vi hơn, lợi dụng danh nghĩa xe hợp đồng, xe “ghép chuyến”, sử dụng mạng xã hội để né tránh kiểm tra, khiến tình trạng này vẫn còn tiềm ẩn ở một số khu vực.

Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì các đợt cao điểm kiểm tra, tăng cường ứng dụng công nghệ, siết chặt quản lý hoạt động vận tải và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc xóa bỏ tận gốc các “bến cóc”. Đồng thời, lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân lựa chọn phương tiện hợp pháp, mua vé tại bến xe, không đón xe dọc đường để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý vi phạm theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, quyết tâm kéo giảm và tiến tới chấm dứt tình trạng “xe dù, bến cóc”, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành.