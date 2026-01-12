Bến cóc, xe dù hết cửa tung hoành dịp Tết Nguyên đán 2026

(VTC News) -

Cận Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện gia tăng mạnh tại các tuyến cửa ngõ TP.HCM, đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Trước tình trạng này, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách - lĩnh vực thường phát sinh vi phạm trong dịp cao điểm cuối năm.

CSGT TP.HCM kiểm tra xe khách ra vào thành phố.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chở quá số người quy định, quá tải, quá khổ...

Đáng chú ý, CSGT TP.HCM sẽ tập trung ngăn chặn từ gốc tình trạng “bến cóc, xe dù”, xe dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận.

Lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra liên tục, xuyên suốt đối với doanh nghiệp và phương tiện kinh doanh vận tải; rà soát, đối chiếu giấy phép kinh doanh, phù hiệu xe, giấy tờ phương tiện và người điều khiển.

Trong 3 tháng cuối năm 2025, Phòng CSGT đã lập biên bản xử lý gần 2.200 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Trong đó, 11 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, nhiều trường hợp khác bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Song song với đường bộ, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt cũng được tăng cường. CSGT thường xuyên bố trí lực lượng tại các đường ngang, phối hợp cập nhật lịch trình chạy tàu, kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông; xử lý nghiêm các vi phạm ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Đo nồng độ cồn tài xế xe khách.

Trên các tuyến đường thủy nội địa, Phòng CSGT triển khai lực lượng, phương tiện và thiết bị nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Đăng ký, đăng kiểm, chở hàng quá vạch mớn nước an toàn, vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, khai thác cát trái phép...

Phòng CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp thời gian, kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển. Ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhất là tuyến Metro số 1.

Khi đi xe khách dịp cận Tết, người dân nên mua vé tại các bến xe hoặc liên hệ trực tiếp với nhà xe, không đón xe dọc đường để tránh tình trạng nhồi nhét khách, tăng giá vé trái quy định.