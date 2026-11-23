(VTC News) -

Ngày 23/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Minh Đ. (SN 1992, trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 27/9, tại nút giao thuộc thôn Mai, xã Dân Chủ xảy ra tai nạn giao thông.

Thời điểm này, Vũ Minh Đ. lái xe tải biển kiểm soát 30B-472.xx đến khu vực ngã tư, nơi vừa xảy ra vụ tai nạn trên. Khi phía trước có người và chướng ngại vật, Đ. không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ đến mức an toàn hoặc dừng xe, dẫn đến va chạm với ông Trần Quốc K. (SN 1968, trú tại xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ), người đang hỗ trợ giải quyết vụ tai nạn tại hiện trường.

Cú tông khiến ông K. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vũ Minh Đ. tại cơ quan công an.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là tài xế xe tải, chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ và giữ khoảng cách an toàn khi đến gần nút giao hoặc khu vực có tai nạn. Khi phía trước có người hoặc chướng ngại vật, người lái xe cần sẵn sàng dừng xe để bảo đảm an toàn.