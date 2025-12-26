Bắt giữ nam thanh niên vận chuyển 12.000 viên ma tuý xuyên biên giới

(VTC News) -

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, các phòng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một thanh niên đang vận chuyển 12.000 viên ma tuý ở khu vực biên giời Việt – Lào.

Lúc 19h15 ngày 25/12, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống Ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục phòng, chống Ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Trinh sát Đặc nhiệm của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Hồ Văn Triệu (SN 2004, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cán bộ nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang làm việc, lấy lời khai với Hồ Văn Triệu. (Ảnh: Hoài Nam)

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và 1 điện thoại di động. Hồ Văn Triệu khai, được một người Lào thuê vận chuyển ma túy về Việt Nam lấy tiền công.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, trước đó, ngày 24/12 tại quốc lộ 9 đoan qua thôn Làng Vây (xã Lao Bảo), Đội Trinh sát Đặc nhiệm của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; Đồn Biên phòng Thuận và Công an xã Lao Bảo phát hiện, bắt quả tang Hoàng Đình Linh Phong (SN 1983, trú xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) về đang thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 10 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng khoảng 14 kg.

Hoàng Đình Linh Phong đang vận chuyển 14kg pháo hoa nổ tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt quả tang. (Ảnh: Hoài Nam)

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị điều tra bổ sung, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, xử lý các vụ việc.

Cách đây hơn 10 ngày, Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) chủ trì phối hợp với Công an xã Ninh Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tiến Thành (SN 1992, thường trú xã Ninh Châu; hiện trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 12h ngày 16/12, tổ công tác phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 73H-000.17, kéo theo rơ moóc 73R-00.778 có biểu hiện nghi vấn nên thực hiện dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lái xe được xác định là Nguyễn Tiến Thành.

Tại hiện trường, Nguyễn Tiến Thành tự nguyện giao nộp 1 túi nilon được cất giấu dưới chân ghế cabin bên phụ của xe ô tô. Bên trong túi nilon có 10 túi nilon màu xanh, chứa tổng cộng 1.987 viên nén, gồm 1.967 viên màu hồng và 20 viên màu xanh.

Qua đấu tranh ban đầu, Nguyễn Tiến Thành khai nhận toàn bộ số viên nén hình tròn trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được mua của một người lạ không rõ lai lịch vào ngày 5/12 với mục đích vừa để sử dụng, vừa bán lại cho các lái xe khác khi có nhu cầu.