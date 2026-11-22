(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hà (SN 1974, trú thôn Tân Xuyên, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) và Phan Văn Khánh (SN 1992, trú thôn Ván Ri, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hà. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Trước đó, tại khu vực thôn Tân Linh (xã Khe Sanh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng chức năng kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 74H-010.34 do Lê Thị Hà thuê Phan Văn Khánh điều khiển do có dấu hiệu nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe chở 87 bình kim loại chứa hơn 2 tấn khí cười N₂O (trị giá ước tính trên 700 triệu đồng). Tài xế và chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên.

Số bình kim loại chứa hơn 2 tấn khí cười là tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Bước đầu làm việc với cơ quan công an, Lê Thị Hà và Phan Văn Khánh khai nhận vận chuyển thuê số bình khí nói trên từ Lào vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu phụ Cóc (xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị) để lấy tiền công.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.