Công an cấp xã ở Hà Nội triệt phá ma tuý được hỗ trợ 3 triệu đồng/vụ

(VTC News) -

Thông tin trên được quy định tại công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách mới của Thành phố về công tác phòng, chống ma túy được ban hành tại Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND với mục tiêu đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ, người lao động và các đối tượng có liên quan được biết về chính sách đặc thù, ưu đãi cho công tác phòng, chống ma túy của Thành phố

Nội dung, mức chi hỗ trợ được quy định cụ thể tại phụ lục I và phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND.

Công an xã Tây Phương, Hà Nội xử lý 10 đối tượng vi phạm về ma tuý. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách UBND thành phố giao cho Công an thành phố hằng năm. Căn cứ các nội dung, mức chi hỗ trợ, Công an thành phố có trách nhiệm lập dự toán bảo đảm các nhiệm vụ chi, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố bố trí kinh phí theo quy định. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Về chính sách hỗ trợ lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách.

Đối tượng được hỗ trợ hằng tháng gồm cán bộ các Sở, ban, ngành thành phố tham gia Ủy viên, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố; cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố; người lao động hợp đồng tại các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng tham mưu Cảnh sát, các phòng chức năng làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc về phòng, chống ma túy và lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an thành phố theo các vị trí, nhiệm vụ được quy định cụ thể.

Nội dung, mức hỗ trợ được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết.

Ngoài ra, lực lượng Công an cấp xã thuộc Công an thành phố trực tiếp bắt giữ và khởi tố các vụ án ma túy có từ 3 bị can trở lên theo tội danh quy định về tội phạm ma túy được hỗ trợ 3 triệu đồng/vụ án. Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn thành việc bắt giữ, khởi tố và chuyển Viện Kiểm sát theo thẩm quyền; không trùng với các nội dung chi khen thưởng từ Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố.

Đối với chế độ quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố được hỗ trợ 17 triệu đồng/đơn vị, gồm túi quà trị giá 2 triệu đồng và 15 triệu đồng tiền mặt. Người lao động trực tiếp làm việc trong những ngày Tết tại các cơ sở này được bồi dưỡng 700.000 đồng/người.