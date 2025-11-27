Hà Nội hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng cho cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã

(VTC News) -

Sáng 27/11, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng công an cấp xã tại Thủ đô.

Theo Nghị quyết, Hà Nội sẽ hỗ trợ hàng tháng cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã, thuộc Công an TP Hà Nội với số tiền 4.960.000 đồng/người/tháng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Trường hợp cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết này, nhưng cũng thuộc đối tượng quy định tại nghị quyết số 38 ngày 10/12/2024 của HĐND TP Hà Nội quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP Hà Nội thì chỉ được hưởng 1 mức hỗ trợ cao nhất.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, trình bày dự thảo.

Trước đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc công an thành phố trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng công an cấp xã trên địa bàn thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, lực lượng công an cấp xã thuộc công an thành phố tại 126 xã, phường có 11.164 cán bộ, chiến sĩ công tác tại 5 tổ: Tổng hợp; Phòng, chống tội phạm; An ninh; Cảnh sát khu vực; Cảnh sát trật tự.

Hiện có 8.490 cán bộ chiến sĩ (tương ứng 76%) hưởng chính sách hỗ trợ mức 1.800.000 đồng/người/tháng theo Nghị quyết số 13 ngày 1/7/2024 và Nghị quyết số 38 ngày 10/12/2024 của HĐND TP và 2.674 cán bộ, chiến sĩ thuộc 3 Tổ: Tổng hợp, An ninh, Cảnh sát trật tự Công an phường chưa được hưởng chính sách hỗ trợ của thành phố.

Quang cảnh kỳ họp.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, lực lượng công an cấp xã có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức bộ máy lực lượng Công an Nhân dân; là lực lượng vũ trang nòng cốt, lực lượng tuyến đầu trong đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, tạo mối liên kết quan trọng giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình công an địa phương 2 cấp, công an cấp xã tiếp nhận nhiều chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện, tăng quy mô về phạm vi, địa giới hành chính, chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc, có nhiều khó khăn, vất vả, phức tạp về địa bàn hơn gấp nhiều lần so với trước đây.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an thành phố nói chung, công an cấp xã nói riêng luôn xác định không ngại hiểm nguy, gian khổ để bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn cơ sở, tập trung mọi biện pháp để đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời, phải luôn gần dân trong hướng dẫn các thủ tục hành chính, giữ thái độ “thân thiện, lịch sự, tôn trọng, tận tụy và trách nhiệm"; bám địa bàn, xây dựng đội ngũ công an cơ sở gần dân, sát dân, nắm từng ngõ, từng hộ, từng người...”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trình bày trước HĐND thành phố, người đứng đầu Công an Thủ đô khẳng định, việc ban hành và bổ sung, nâng mức chính sách hỗ trợ cho lực lượng công an cấp xã là hết sức cần thiết, phù hợp với thẩm quyền của HĐND thành phố, kịp thời hỗ trợ, khích lệ tinh thần, bảo đảm an ninh trật tự, an ninh, an toàn cho Nhân dân.

Đây cũng chính là giải pháp quan trọng nhằm “giữ chân” cán bộ có năng lực công tác, có nhiều thành tích, cống hiến sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Kết luận số 169 ngày 20/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Báo cáo với HĐND TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, dự kiến kinh phí thực hiện 664,48 tỷ đồng/năm; trong đó, kinh phí đang thực hiện là 183,38 tỷ đồng; kinh phí bổ sung: 481,1 tỷ đồng/năm; từ nguồn ngân sách cấp thành phố.