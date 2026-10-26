Con vào lớp 6, bố mẹ bắt đầu tính đến học phí đại học

(VTC News) -

Khi chi phí học tập ngày càng tăng, bài toán không chỉ là tiết kiệm bao nhiêu, mà còn là cách duy trì và gia tăng giá trị khoản tích lũy trong nhiều năm.

Thu nhập 60 triệu đồng/tháng, vẫn khó để dành tiền học cho con

Con gái vừa trúng tuyển vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa, chị Lan (38 tuổi, TP.HCM) bắt đầu tính lại ngân sách gia đình. Dù tổng thu nhập khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng từ lương và cho thuê phòng, sau các khoản sinh hoạt, học hành của hai con và hỗ trợ bố mẹ hai bên, vợ chồng chị chỉ tiết kiệm được vài triệu đồng, thậm chí không đều.

Dự định cho con du học sau khi tốt nghiệp THPT khiến chị Lan càng sốt ruột. Còn khoảng bảy năm chuẩn bị, vợ chồng chị dự định điều chỉnh chi tiêu để dành ít nhất 10 triệu đồng mỗi tháng, tạo khoản tích lũy nền tảng bên cạnh các nguồn tài chính khác cho kế hoạch học tập của con.

Chuẩn bị tài chính từ sớm giúp cha mẹ chủ động hơn trước chi phí giáo dục cho con trong tương lai.

Với chị Minh (40 tuổi), kế toán tại một doanh nghiệp xuất nhập khẩu, ưu tiên lại khác. Là mẹ đơn thân của cậu con trai 13 tuổi, chị muốn chuẩn bị ngân sách đại học trong nước, đồng thời có thêm phương án dự phòng rủi ro sức khỏe, bởi việc học của con phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì thu nhập của mẹ.

Nỗi lo của các phụ huynh càng có cơ sở khi học phí đại học tăng đáng kể. Tại Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), học phí bình quân chương trình tiêu chuẩn của nhóm ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing… từ 18,5 triệu đồng/năm học 2020-2021 lên mức dự kiến 31,26 triệu đồng/năm học 2026-2027, tăng khoảng 69% sau sáu năm.

Trong khi đó, Đại học Văn Lang công bố học phí bình quân chương trình tiêu chuẩn đối với sinh viên nhập học năm 2026 từ 65-72 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 250-270 triệu đồng cho toàn khóa. Những con số này chưa bao gồm chi phí sinh hoạt và các khoản phát sinh trong quá trình học tập.

Tích lũy sớm vì thế sẽ giúp cha mẹ giảm áp lực tài chính trong tương lai. Với những gia đình còn nhiều khoản chi thường xuyên, điều cần thiết là một kế hoạch tích lũy phù hợp với khả năng tài chính, có thể duy trì đều đặn trong nhiều năm.

Một kế hoạch tài chính, nhiều lớp bảo vệ tương lai con

Từ nhu cầu đó, giải pháp Tích lũy An Gia của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) mang đến cách tiếp cận kết hợp ba cấu phần gồm tiết kiệm, đầu tư và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe trong suốt quá trình tích lũy, giúp khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với điều kiện của từng gia đình.

Tích lũy An Gia mang tới giải pháp tài chính “may đo” kết hợp tiết kiệm, đầu tư và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe.

Khách hàng có thể bắt đầu với số tiền tối thiểu 5 triệu đồng, tích lũy định kỳ từ 1 triệu đồng mỗi tháng và lựa chọn thời hạn tham gia từ 1 đến 10 năm. Tỷ lệ phân bổ giữa tiết kiệm và đầu tư được khách hàng chủ động lựa chọn ngay từ khi tham gia.

Theo đó, phần tiết kiệm được hưởng lãi suất cố định lên tới 7%/năm trong năm đầu tiên. Phần đầu tư áp dụng mức lợi suất do đối tác hợp tác với ABBank công bố từ đầu mỗi kỳ và cam kết theo chu kỳ 12 tháng. Các khoản tích lũy bổ sung trong kỳ cũng được áp dụng mức lãi suất/lợi suất đã xác lập theo điều kiện giải pháp. Khách hàng không phải trả phí quản lý và có thể theo dõi, quản lý khoản tích lũy trên app ABBank.

Đáng chú ý, Tích lũy An Gia còn đi kèm quyền lợi bảo hiểm sức khỏe cho người tham gia mà không phát sinh phí. Tùy kế hoạch và điều kiện áp dụng, quyền lợi bảo hiểm có thể lên tới 150% số dư gốc tích lũy, tối đa 30 tỷ đồng; trợ cấp nằm viện tới 3 triệu đồng/ngày, tối đa 180 triệu đồng/năm. Đây là lớp bảo vệ bổ sung cho những phụ huynh vừa muốn chuẩn bị tài chính cho con, vừa quan tâm đến rủi ro sức khỏe có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì kế hoạch.

Ông Đan Ngọc Anh, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân ABBank, chia sẻ: “Mỗi gia đình có mục tiêu và khả năng tài chính khác nhau. Với Tích lũy An Gia, ABBank mong muốn giúp khách hàng xây dựng kế hoạch phù hợp, duy trì kỷ luật tích lũy và có thêm quyền lợi bảo vệ sức khỏe trong hành trình chuẩn bị cho tương lai”.

Từ lớp 6 đến giảng đường đại học còn nhiều năm, nhưng mỗi khoản tích lũy được duy trì từ hôm nay sẽ góp phần giúp cha mẹ chủ động hơn trước những lựa chọn tương lai của con sau này.

* Tìm hiểu thêm về Tích lũy An Gia tại: https://abbank.vn/tiet-kiem/tich-luy-an-gia.html hoặc Hotline: 1800 1159.