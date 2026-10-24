(VTC News) -

Giữa nội đô Hà Nội, bên cạnh những tuyến đại lộ thênh thang hay các con phố dài hun hút nối liền các phường vẫn còn nhiều con phố ngắn đến ngỡ ngàng. Khoảng cách ấy khiêm tốn đến mức nếu ai đó đi nhanh hoặc vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, họ hoàn toàn có thể vô tình lướt qua mà không hề hay biết mình vừa hoàn thành hành trình đi trọn một con phố.

Con phố nào ngắn nhất Hà Nội?

Phố Hồ Hoàn Kiếm là con phố ngắn nhất Hà Nội, sở hữu chiều dài chỉ 52m. Đây là tuyến phố nối trực tiếp giữa hai phố Cầu Gỗ và phố Đinh Tiên Hoàng. Đây nguyên là đất thôn Hương Mính, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương của kinh thành Thăng Long.

Điểm kỳ lạ của phố Hồ Hoàn Kiếm là khi dạo phố chỉ thấy 2 số nhà 23 và 28. Các ngôi nhà khác chủ yếu là mặt sau hoặc số phụ của các công trình thuộc phố Đinh Tiên Hoàng và Cầu Gỗ.

Dù diện tích hạn chế, con phố này vẫn kinh doanh sầm uất. Nơi đây trở thành một điểm nhấn kiến trúc đặc sắc, thu hút vô số du khách thập phương lẫn người dân địa phương ghé thăm mỗi ngày khi dạo quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Phố Hồ Hoàn Kiếm là con phố ngắn nhất Hà Nội. (Ảnh: VietVision)

Nhiều lần đổi tên

Đằng sau chiều dài khiêm tốn 52m là một dòng chảy lịch sử đầy biến động. Nhìn lại quá khứ, con phố ngắn nhất Thủ đô có nhiều tên gọi khác nhau qua từng thời kỳ, phản ánh rõ nét những bước chuyển mình của xã hội Hà Nội từ truyền thống đến hiện đại.

Vào giai đoạn trước thời Pháp thuộc, dân Hà Thành vẫn quen gọi nơi đây bằng cái tên là phố Hàng Chè. Tên gọi này xuất phát từ đặc trưng giao thương của phố cổ xưa, khi mỗi con phố thường gắn liền với một mặt hàng thủ công hoặc nông sản chủ đạo.

Khi ấy, đoạn đường ngắn này là nơi tập trung buôn bán các loại chè khô, chè tươi phục vụ cho nhu cầu thưởng trà của cư dân quanh vùng. Khoảng thế kỷ 18 - 19, ở Thăng Long hình thành 3 chợ chuyên doanh lớn là chợ tơ (Hàng Đào), chợ cá (Hàng Cá) và chợ chè (trà) (Hàng Chè). Chợ chè họp cạnh ngôi đình làng Hương Mính, phía Nam hồ Lục Thủy.

Đến thời kỳ Pháp thuộc, chính quyền thời bấy giờ đã quy hoạch lại hạ tầng và đặt tên cho con phố là phố Philharmonique (Yêu âm nhạc). Tên gọi mang phong cách châu Âu này xuất phát từ việc phố nằm ngay sát một hội quán âm nhạc và giải trí thời đó.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, trong đợt chuyển đổi tên phố từ tiếng Pháp sang tiếng Việt nhằm, con phố chính thức được mang tên phố Hồ Hoàn Kiếm cho đến tận ngày nay. Việc đặt tên một con phố tạo nên sự độc đáo, thể hiện sự trân trọng đối với con phố nằm ngay sát hồ trung tâm.

Không chỉ có bề dày về lịch sử đặt tên, không gian nơi đây còn lưu giữ những giá trị ẩm thực vang bóng một thời. Phố Hồ Hoàn Kiếm từng nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc nhờ những quán nộm bò khô lâu đời.

Nằm nép mình bên dãy phố ngắn, các cửa hàng nhỏ dẫu diện tích chật hẹp vẫn luôn tấp nập khách ra vào. Đĩa nộm đủ vị chua, cay, mặn, ngọt kết hợp cùng đĩa bánh bột lọc là ký ức của biết bao thế hệ người dân Hà Nội.

Những con phố ngắn ở Hà Nội

Hà Nội còn những con phố khác có độ dài rất khiêm tốn. Xếp ngay sau phố Hồ Hoàn Kiếm là phố Nguyễn Xí với chiều dài chỉ nhỉnh hơn đôi chút, rơi vào khoảng 52 - 53m.

Phố Nguyễn Xí là con phố ngắn thứ 2 ở Hà Nội. (Ảnh: VietVision)

Phố Nguyễn Xí nối liền hai trục đường là phố Đinh Lễ và phố Tràng Tiền. Dù chiều dài rất ngắn, con phố lại có mặt tiền rộng rãi, thoáng mát và là nơi tọa lạc của hàng loạt hiệu sách lâu đời.

Một cái tên khác cũng nằm trong danh sách những con phố siêu ngắn của Hà Nội là phố Nguyễn Trung Ngạn, dài 54m, rẽ vào từ phố Nguyễn Công Trứ. Khác với sự nhộn nhịp thương mại của Hồ Hoàn Kiếm hay không gian sách của Nguyễn Xí, phố Nguyễn Trung Ngạn lại giữ cho mình sự yên bình của một con phố dân sinh thuần túy.

Ngoài ra, có thể kể đến phố Đông Mác (dài 60m) hay phố Lê Văn Linh (dài 65m), đều là những con phố ngắn tại Hà Nội.