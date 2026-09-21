Co.opmart triển khai mô hình bếp suất ăn học đường được kiểm soát an toàn

(VTC News) -

Không đơn thuần là cung cấp một bữa ăn, mô hình được xây dựng theo định hướng “sạch từ gốc”, kiểm soát xuyên suốt từ nguồn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia suất, lưu mẫu đến vận chuyển và bàn giao tại trường.

Qua đó, Co.opmart Long Xuyên hướng đến mục tiêu mang đến cho học sinh những suất ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, phù hợp lứa tuổi và được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Đây là một trong những định hướng của Co.opmart trong việc đồng hành cùng nhà trường, phụ huynh và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho thế hệ tương lai.

Bếp phục vụ khoảng 550 học sinh bán trú tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

Vận hành từ bếp một chiều tại Co.opmart Long Xuyên

Bếp suất ăn học đường được vận hành tại khu vực bếp của Co.opmart Long Xuyên. Trong giai đoạn đầu, bếp phục vụ khoảng 600 học sinh bán trú tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn với thời gian giao suất ăn dự kiến từ 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày.

Mô hình được thiết kế để phục vụ các trường học trong bán kính khoảng 10km và có định hướng mở rộng sang các khu công nghiệp trong thời gian tới. Toàn bộ quy trình được tổ chức theo chuỗi khép kín: tiếp nhận nguyên liệu → bảo quản → sơ chế → chế biến → chia suất → lưu mẫu và kiểm soát → đóng gói, giữ nhiệt → vận chuyển → giao nhận tại trường.

Bếp được vận hành theo nguyên tắc “bếp một chiều”, nhằm hạn chế sự giao cắt giữa thực phẩm sống, bán thành phẩm và thức ăn đã chế biến. Tại từng công đoạn, các yếu tố về hồ sơ nhà cung cấp, hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và khả năng truy xuất đều được kiểm soát.

Sau khi chế biến, thức ăn được chia vào khay inox 5 ngăn theo định lượng, đóng gói, giữ nhiệt và kiểm tra trước khi vận chuyển đến trường. Thức ăn được giao trong điều kiện phù hợp với khoảng cách và thời gian thực tế, với quy mô tham chiếu không quá 10km và khoảng 30 phút từ lúc nấu chín đến điểm giao.

Tại trường, các bên thực hiện kiểm tra số lượng, cảm quan và nhiệt độ, lập biên bản bàn giao trước khi chia suất và phục vụ học sinh. Sau bữa ăn, khay được thu gom, vệ sinh, sấy và lưu trữ trong điều kiện phù hợp để sử dụng cho lần tiếp theo.

Nguồn nguyên liệu chuẩn “Tích xanh trách nhiệm”

Một trong những điểm nhấn của mô hình là việc ưu tiên sử dụng nguồn hàng từ hệ thống Saigon Co.op, trong đó chú trọng các sản phẩm mang “Tick xanh trách nhiệm” và các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Trước khi đưa vào chế biến, nguyên liệu được kiểm tra về hồ sơ nhà cung cấp và hóa đơn; nguồn gốc, xuất xứ và khả năng truy xuất; tình trạng hàng hóa, nhãn hàng hóa và hạn sử dụng; điều kiện vận chuyển và bảo quản; chất lượng cảm quan của nguyên liệu.

Tất cả nguyên liệu sử dụng nguồn hàng từ hệ thống Saigon Co.op, trong đó chú trọng các sản phẩm mang “Tick xanh trách nhiệm” và các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Co.opmart Long Xuyên đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan để xác định nguồn hàng, giá cả và yêu cầu đối với nguyên liệu sơ chế sẵn. Mô hình cam kết sử dụng nguyên liệu tươi mới, bảo đảm chất lượng và không sử dụng nguyên liệu đã giảm chất lượng để chế biến phục vụ học sinh.

Tuân thủ nghiêm an toàn vệ sinh thực phẩm

Để triển khai mô hình này, Co.opmart Long Xuyên được Sở Công Thương tỉnh An Giang cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 178-2026/GCNATTP-SCT, giấy chứng nhận mới thay thế Giấy chứng nhận số 157-2026/GCNATTP-SCT.

Phạm vi chứng nhận bao gồm sản xuất bánh các loại; sơ chế, chế biến rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản; chế biến thức ăn sẵn; kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương.

Co.opmart Long Xuyên thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm trong 24 giờ theo quy định. Mẫu của suất ăn học đường được lưu riêng với mẫu thức ăn bán tại đơn vị hoặc quầy nóng.

Co.opmart Long Xuyên thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm trong 24 giờ theo quy định.

Các nội dung được kiểm soát gồm: định lượng từng khẩu phần; số lượng và cơ cấu món ăn; thời gian, nhiệt độ và điều kiện vệ sinh khi chế biến; nhiệt độ thức ăn trước khi vận chuyển và khi bàn giao; nguy cơ nhiễm chéo trong quá trình sơ chế, chế biến và chia suất; vệ sinh, sấy và bảo quản dụng cụ phục vụ.

Việc khảo sát điểm giao hàng, khoảng cách, thời gian di chuyển, khu vực tiếp nhận và chia suất, không gian bảo quản thức ăn, diện tích bàn ăn, số lượng học sinh mỗi bàn và các điều kiện vệ sinh được thực hiện trước khi triển khai nhằm bảo đảm mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Bên cạnh đó, hồ sơ vận hành mô hình gồm chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu từ chuỗi cung ứng Saigon Co.op, hồ sơ khám sức khỏe an toàn thực phẩm và hồ sơ tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của đội ngũ nhân viên tham gia phục vụ suất ăn.

Khẩu phần phù hợp với yêu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học

Suất ăn được xây dựng dựa trên độ tuổi học sinh và thông tin do nhà trường cung cấp. Mức giá tham chiếu khoảng 42.000 đồng/suất, đã bao gồm VAT, gồm món mặn, món rau, canh, tráng miệng, một bữa xế giữa chiều.

Khẩu phần được chia bằng khay inox 5 ngăn theo định lượng, được thay đổi theo tuần và do nhân viên y tế nhà trường đề xuất và được hiệu trưởng phê duyệt.

Khẩu phần được chia bằng khay inox 5 ngăn theo định lượng. Thực đơn được thay đổi theo tuần và cam kết không lặp lại món trong vòng 14 ngày. Thực đơn do nhân viên y tế nhà trường đề xuất và được hiệu trưởng phê duyệt.

Đối với học sinh tiểu học, các món ăn được ưu tiên theo tiêu chí mềm, dễ ăn và phù hợp lứa tuổi. Đơn vị hạn chế sử dụng cá nhiều xương, ưu tiên cá được lọc xương; thịt được pha lóc, cắt thái theo khẩu phần; đồng thời hạn chế các loại thực phẩm có xương dăm hoặc xương nhỏ khó xử lý.

Nhà trường và đơn vị cung cấp cũng chủ động trao đổi về những trường hợp học sinh dị ứng hoặc không sử dụng được một số nguyên liệu như cá biển, tôm và các thực phẩm khác, nhằm bảo đảm khẩu phần phù hợp và an toàn hơn cho từng nhóm học sinh.

Đối với học sinh tiểu học, các món ăn được ưu tiên theo tiêu chí mềm, dễ ăn và phù hợp lứa tuổi.

Với quy mô tham chiếu khoảng 600 suất ăn mỗi ngày, bếp suất ăn học đường tại Co.opmart Long Xuyên là cơ sở thực tế để theo dõi, đánh giá và tiếp tục hoàn thiện quy trình trước khi xem xét mở rộng tại các đơn vị khác. Mô hình không chỉ tập trung vào việc cung cấp suất ăn mà còn hướng đến kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, từ nguyên liệu đầu vào đến khi học sinh sử dụng bữa ăn.

Đại diện nhà trường cho biết nhà trường đánh giá cao chất lượng thực phẩm và quy trình phục vụ của hệ thống Co.opmart, đồng thời mong muốn tiếp tục phối hợp triển khai mô hình cung cấp suất ăn cho học sinh trong thời gian tới.