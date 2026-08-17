Có nên mua nhà đất vào tháng ngâu?

(VTC News) -

Theo quan niệm dân gian của người Việt, tháng 7 âm lịch thường bị kiêng làm những việc đại sự như mua nhà, mua đất, chuyển nhà...Cũng bởi vì tâm lý này mà trước đây, lượng giao dịch trên thị trường bất động sản trong tháng ngâu thường khá trầm lắng.

Tuy nhiên theo ông Giang Anh Tuấn, Giám đốc sàn bất động sản Tuấn Anh, tâm lý này giờ đã thay đổi khá nhiều. Hiện vẫn có người ngại tháng 7 âm lịch nhưng lý do chính vì đây là tháng mưa nhiều nên có thể gây trở ngại cho giao dịch về bất động sản, nhất là khi mua nhà xong thường phải sửa chữa lại. Hơn nữa, việc nhập trạch, chuyển nhà trong trời mưa cũng là một bất lợi.

Theo chuyên gia, tâm lý kiêng mua nhà tháng ngâu giờ đã thay đổi. (Ảnh: Minh Đức).

“Mua nhà ở thời điểm nào thì bản thân người mua phải xác định nhu cầu của mình: ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, cũng như nhu cầu để ở hay kinh doanh. Nếu mua nhà tháng ngâu được chiết khấu, khuyến mại nhiều và dễ đàm phán, thương lượng giá tốt với chủ nhà thì nên mua luôn“, ông Tuấn chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng lưu ý, nhà đầu tư cần xem xét kỹ tính pháp lý của sản phẩm, tránh vì thấy giảm giá nhiều hay khuyến mại lớn mà mua phải sản phẩm không đảm bảo. Bên cạnh đó, nếu khách hàng dùng đòn bẩy tài chính để mua thì chỉ nên vay tối đa 50%, không nên mạo hiểm vay quá nhiều.

Ông Vũ Cương Quyết, CEO Đất xanh miền Bắc cũng cho hay, với quy mô thị trường bất động sản ngày càng lớn thì quan niệm không nên mua nhà trong tháng 7 âm lịch càng dần nhạt nhòa. Thậm chí, với nhiều người, tháng “cô hồn” còn là thời điểm tốt để xuống tiền bởi đây là giai đoạn dễ dàng mua được các sản phẩm giá “hời”.

Nhiều dự án ra hàng trong thời gian này thường có nhiều ưu đãi hơn so với các thời điểm khác trong năm. Với nhà đầu tư, nếu thấy lãi là họ xuống tiền chứ không còn đặt nặng vấn đề như trước. Nhờ thế các giao dịch mua bán cũng vẫn giữ nhịp ổn định.

Mua nhà tháng ngâu, khách sẽ dễ thương lượng về giá. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cũng cho rằng, tâm lý kiêng kỵ tháng ngâu phổ biến khi quy mô thị trường còn nhỏ nhưng thị trường hiện đã lớn nên tâm lý này cũng dần mất đi. Những năm gần đây, giao dịch bất động sản trong tháng 7 âm lịch không quá chênh lệch so với những tháng khác.

Nguyên nhân không chỉ do tâm lý người mua dần thay đổi mà còn bởi doanh nghiệp đã chủ động hút khách bằng các chương trình bán hàng hấp dẫn. Nhiều chủ đầu tư còn cho khách đặt cọc, lùi thời hạn ký hợp đồng nhưng vẫn được hưởng ưu đãi áp dụng riêng trong tháng 7 âm lịch.

Ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch Tập đoàn G6 - cũng chia sẻ, tâm lý của người mua hiện đã có nhiều thay đổi, họ hiểu rằng tháng ngâu là lúc dễ thương lượng giá, được hưởng ưu đãi lớn. Ngay cả các chủ đầu tư vẫn mở bán vào sát tháng ngâu, thậm chí cuối tháng 6 âm lịch, thay vì tránh xa như trước đây.

Thực tế, nhiều người còn coi tháng ngâu là cơ hội để “săn hàng hời”. Một phần vì lượng khách quan tâm giảm, cạnh tranh ít, một phần vì chủ đầu tư tung ra loạt chính sách bán hàng hấp dẫn nhất trong năm.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - cho rằng, câu chuyện mua nhà tháng ngâu không còn cản trở tâm lý của người mua. Theo ông, dù trong tháng ngâu nhưng các bất động sản đáp ứng đủ tiêu chí và giá cả phù hợp thì giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Hiện nay lượng hàng phù hợp với số đông người đang mong mỏi là bất động sản giá rẻ, phù hợp với thu nhập của người dân còn rất ít. Những bất động sản cao cấp trong tháng ngâu thì các chủ đầu tư thường có chương trình khuyến mại rất tốt để kích thích giao dịch.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc PropertyGuru Việt Nam khu vực miền Nam cũng khuyến cáo, đối với người mua ở thì không nên nặng nề tháng ngâu mà nên cân nhắc đến các yếu tố tài chính, cơ hội mua giá tốt. Đối với người đầu tư thì các yếu tố quan trọng quyết định đến việc “mua vào bán ra” không phải là tháng 7 âm lịch mà phải là việc tối đa hóa lợi nhuận, có lợi dòng tiền và giao dịch thuận tiện.

Tháng ngâu là thời điểm nhiều chủ đầu tư tung chính sách khuyến mại để kích cầu và người mua dễ “trả giá” người bán. Đây là những yếu tố thuận lợi cho việc mua. Ngoài ra, điều quan trọng khi mua nhà là chọn hướng nhà, phong thủy các cửa ngõ trong nhà chứ không phải là không nên mua nhà, xây nhà trong tháng 7.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng việc kiêng kỵ mua bán trong tháng 7 là không có cơ sở khoa học. Đây chỉ là theo quan niệm dân gian không được chứng minh, nghiên cứu. Nếu kiêng kỵ quá mức có thể bạn sẽ bỏ qua cơ hội tốt để đầu tư.