Có gì ở lễ hội thú cưng thu hút hơn 1.000 người tham dự tại TP.HCM?

(VTC News) -

Sáng 31/10, lễ hội Super Pet Fest 2026 khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, thu hút hơn 1.000 người yêu thú cưng tham dự.

Chương trình năm nay mang chủ đề “Yêu đúng chất”, tập trung vào ba nội dung chính gồm dinh dưỡng, sức khỏe và hành vi của thú cưng. Thông điệp chương trình nhấn mạnh việc chăm sóc vật nuôi không chỉ dừng ở sự quan tâm mà cần bắt đầu từ hiểu biết về nhu cầu tự nhiên, thể trạng và từng giai đoạn phát triển của mỗi loài.

Một trong những hoạt động trọng tâm là cuộc thi Pet Super Star - Boss đúng chất. Vượt qua vòng tuyển chọn trực tuyến, vòng chung kết với sự tranh tài của top 13 thú cưng được hóa trang hưởng ứng lễ hội Halloween cùng chủ.

Chú cún giành giải nhất tại cuộc thi “Pet Super Star - Boss đúng chất”.

Các thú cưng trình diễn cùng chủ nuôi và được đánh giá theo ba tiêu chí gồm thể trạng, trang phục và tiết mục đặc sắc. Trong đó, thể trạng được đưa vào thang điểm nhằm khuyến khích người nuôi quan tâm đến sức khỏe thay vì chỉ chú trọng ngoại hình. Ban tổ chức lựa chọn năm thí sinh xuất sắc nhất để trao các giải thưởng.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, ngày hội tổ chức các phiên chia sẻ chuyên môn. Tại phiên Chuyện Sen - Chuyện Boss: Yêu đúng từ bữa ăn, Tiến sĩ Ngô Hồng Phượng - Bộ môn Dinh dưỡng, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, cung cấp kiến thức về chế độ ăn và những lưu ý trong quá trình nuôi dưỡng chó, mèo.

Tại talkshow Cách yêu đúng chất, Thạc sĩ, bác sĩ thú y Cao Nam An cùng KOC Đốm có thật 100% đã chia sẻ những câu chuyện thực tế trong quá trình chăm sóc vật nuôi. Ngoài ra ở workshop Decode Your Boss - Giải mã ngôn ngữ Boss do Thạc sĩ, bác sĩ thú y Phạm Quốc Anh Minh hướng dẫn, giúp người nuôi nhận biết tín hiệu giao tiếp, hành vi và ngôn ngữ cơ thể của thú cưng. Chương trình còn có hoạt động hướng dẫn massage cho vật nuôi.

Không gian ngày hội quy tụ 29 đơn vị đối tác với các gian hàng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ dành cho thú cưng. Người tham dự có thể tìm hiểu sản phẩm, nhận tư vấn, tham gia trò chơi tương tác và tiếp cận các chương trình ưu đãi.

Nhiều bạn trẻ đưa thú cưng tới tham gia ngày hội.

Phát biểu tại chương trình, bà Arati Shroff - Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe và chất lượng sống của thú cưng. Theo bà, lựa chọn thức ăn phù hợp giúp vật nuôi duy trì năng lượng, hệ tiêu hóa khỏe mạnh và thể trạng tốt. Bà đánh giá cao sự hợp tác giữa các hiệp hội, chuyên gia thú y Việt Nam và ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy phương pháp chăm sóc vật nuôi khoa học.

Ở góc độ sức khỏe cộng đồng, ông Lê Quang Thông - Phó chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Thú y Việt Nam, đề cập mối liên hệ giữa sức khỏe động vật, con người và môi trường theo phương châm “Một sức khỏe” (One Health).

Ông cho rằng tình yêu thương dành cho thú cưng cần đi cùng trách nhiệm, từ tiêm phòng, kiểm soát bệnh dại, bảo đảm dinh dưỡng đến giữ gìn an toàn nơi công cộng. Chăm sóc tốt vật nuôi cũng góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, an toàn và văn minh.