Nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam tỏa sáng tại Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. “Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị thuộc về quá khứ, mà còn phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và trao truyền cho các thế hệ sau”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết.