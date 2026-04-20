Một nữ sinh viên đại học khoảng 20 tuổi đến từ Giang Tô, Trung Quốc, gần đây có những hành vi bất thường. Tin rằng một số bạn nam cùng lớp có tình cảm với mình, cô chủ động tỏ tình với họ trong trạng thái kích động về mặt cảm xúc bất chấp những lời từ chối liên tục.

Nữ sinh này được chẩn đoán mắc một chứng bệnh tâm thần có tên là "hội chứng ám ảnh tình yêu", các chuyên gia Trung Quốc thường gọi là "hội chứng hoa đào" hay. Họ giải thích rằng "hội chứng hoa đào" không chỉ đơn thuần là ảo tưởng lãng mạn, mà là một chứng rối loạn lưỡng cực thường xảy ra vào mùa xuân. Nếu không được can thiệp y tế chuyên nghiệp kịp thời, bệnh nhân có thể gặp phải tình trạng bất ổn hành vi nghiêm trọng.

Hội chứng hoa đào thường được chẩn đoán là một giai đoạn hưng cảm của rối loạn lưỡng cực

Theo Litchi News, nữ sinh viên đại học kể trên gần đây đã trải qua sự gia tăng đột ngột về lòng tự tin, tin rằng một số bạn nam cùng lớp có tình cảm với mình. Cô gái thậm chí còn tỏ tình với nhiều chàng trai và dù bị từ chối, hành vi mất kiểm soát của cô vẫn tiếp diễn, gây ra nhiều phiền muộn cho các bạn cùng lớp.

Cô được gia đình đưa đến bác sỹ và nhận chẩn đoán mắc chứng bệnh tâm thần gọi là "hội chứng ám ảnh tình yêu". Bác sỹ giải thích thêm rằng hội chứng này thường được chẩn đoán là một giai đoạn hưng cảm của rối loạn lưỡng cực và trong một số trường hợp, nó đi kèm với các biểu hiện của chứng cuồng dâm, một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt.

Các bác sỹ tiết lộ rằng trong một cơn bệnh, bệnh nhân thường rơi vào trạng thái ảo tưởng tự mãn, không chỉ trải qua những thay đổi tâm trạng dữ dội mà còn nghĩ rằng "cả thế giới yêu tôi". Tình trạng này khác biệt rõ rệt so với những biến động cảm xúc thông thường; đó là một bệnh tâm thần do rối loạn cơ chế sinh lý và tâm lý gây ra.

Về mặt lâm sàng, bệnh nhân thường tỏ ra hưng phấn và tràn đầy năng lượng trong cơn bệnh, với suy nghĩ cực kỳ nhanh và lan man, đôi khi thậm chí tốc độ nói không theo kịp suy nghĩ của họ.

Tuy nhiên, trạng thái hưng phấn cao độ này không ổn định; bệnh nhân có thể vui vẻ trong một khoảnh khắc và bồn chồn, cáu kỉnh ngay sau đó. Hơn nữa, bệnh nhân có thể cảm thấy mình có khả năng vượt trội, dẫn đến việc bỏ dở công việc và giảm đáng kể nhu cầu ngủ cũng như khả năng tự kiểm soát. Trong trường hợp nghiêm trọng, họ thậm chí có thể có những hành vi liều lĩnh và vô trách nhiệm, chẳng hạn như chi tiêu quá mức.

Bác sỹ điều trị cho nữ bệnh nhân trên cũng khuyến cáo, mùa xuân là mùa mà các bệnh tâm thần dễ tái phát hoặc bị kích hoạt. Biến đổi khí hậu thường ảnh hưởng đến sự điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh trong não. Nếu mọi người nhận thấy bản thân hoặc người thân, bạn bè có những bất thường về cảm xúc kéo dài, sự tự tin thái quá hoặc những thay đổi đột ngột trong hành vi xã hội, không nên chỉ coi đó là sự thay đổi tính cách hay xung đột cảm xúc.

Cần cảnh giác xem đó có phải là tín hiệu cảnh báo về sức khỏe tâm thần hay không và tìm kiếm sự tư vấn của bác sỹ tâm thần hoặc chuyên gia tâm thần học càng sớm càng tốt. Thông qua thuốc và liệu pháp tâm lý, họ có thể ổn định tình trạng của bệnh nhân và tránh hối tiếc do mất kiểm soát hành vi.