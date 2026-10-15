Cô gái đi SH không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên phố Hà Nội

(VTC News) -

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ và xử lý 3 trường hợp liên quan video xe máy Honda SH lạng lách, chạy tốc độ cao trên đường Mễ Trì.

Sáng 11/10, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một xe máy SH màu đen do nữ cầm lái, chở theo một cô gái khác không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường Mễ Trì, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt tương tác.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an về việc khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm tài xế và những người liên quan.

Hình ảnh 2 cô gái lái xe lạng lách trên đường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được chủ xe là N.T.V. (SN 2005, trú tại Phú Thọ); người lái xe là N.B.A. (SN 2006, trú tại Hà Nội) và người ngồi sau là T.P.L (SN 2005, trú tại Ninh Bình). Cả ba được mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, N.T.V. thừa nhận biển kiểm soát 29AD-789.99 gắn trên xe máy SH màu đen không đúng với đăng ký. Biển kiểm soát thực tế của chiếc xe là 14AA-911.59.

Kết quả xác minh cho thấy, rạng sáng 11/10, N.T.V. cho N.B.A. mượn xe máy đang gắn biển kiểm soát 29AD-789.99.

N.B.A. lái xe chở T.P.L. ngồi phía sau, chạy theo hướng Mễ Trì - Lê Quang Đạo. Khi đến khu vực The Garden, N.B.A. lái xe chạy tốc độ cao, lạng lách, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hành vi này được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Người cầm lái SH và người ngồi sau tại cơ quan công an.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.B.A. về các hành vi: điều khiển xe lạng lách trên đường bộ; điều khiển xe gắn biển số không đúng với đăng ký; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tổng mức phạt đối với N.B.A. là 22,75 triệu đồng.

Đối với chủ xe N.T.V., lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm về các hành vi: gắn biển số không đúng với đăng ký xe và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Tổng mức phạt là 14 triệu đồng, kèm hình thức xử phạt bổ sung tịch thu biển số xe vi phạm.

Đối với T.P.L., lực lượng CSGT xử phạt về hành vi ngồi trên xe tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, với mức phạt 500.000 đồng.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho người khác hoặc sử dụng biển số xe không đúng quy định.

Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện, xác minh sẽ bị xử lý theo quy định.