Clip tranh chấp ghế xem ASEAN Cup khiến dân mạng 'kêu' nạn mất chỗ ở SVĐ Mỹ Đình

(VTC News) -

Đoạn video ghi lại cuộc tranh cãi trên khán đài sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo những hình ảnh được ghi lại và tường thuật của người đăng, có 2 khán giả mua vé ghi rõ hàng và số ghế vào sân Mỹ Đình (Hà Nội) xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan nhưng đến nơi lại phát hiện vị trí của mình đã có người ngồi.

Trong video được chia sẻ, hai khán giả lớn tuổi đứng cạnh khu vực ghế của mình và yêu cầu người đang ngồi tại đó xuất trình vé để đối chiếu. Người này không đưa ra được tấm vé chứng minh đó là vị trí của mình, nhưng cũng không chịu rời chỗ.

2 cổ động viên tranh cãi về ghế ngồi trên sân Mỹ Đình.

Người đăng video mô tả: “Cô chú mua vé đàng hoàng, trên vé ghi rõ từng hàng, từng số ghế. Thế mà đến lúc vào sân thì gặp ông anh ngồi chễm chệ từ bao giờ”.

Clip này được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng và khơi lại sự quan tâm, bàn luận về một tình trạng khá quen thuộc với những khán giả thường xuyên theo dõi bóng đá tại sân Mỹ Đình. Ở các trận đấu đông người, công tác kiểm soát vé chủ yếu được thực hiện tại các cửa dẫn vào khu vực khán đài. Sau khi qua cửa, khán giả tự tìm khu vực, hàng và số ghế được ghi trên vé. Không có lực lượng kiểm tra số ghế của từng người trước khi họ ngồi xuống.

Do đó, một thói quen hình thành trong nhiều năm là khán giả vào sân sớm có thể ngồi vào những vị trí còn trống mà không đối chiếu với số ghế trên vé. Khi lượng người chưa đông, cách ngồi này ít gây ra vấn đề.

Tình trạng trở nên phức tạp khi trận đấu gần đến giờ bắt đầu. Khán giả có vé đúng vị trí lần lượt vào sân nhưng phát hiện ghế của mình đã có người khác ngồi. Việc đổi chỗ qua lại khiến các hàng ghế ngày càng lộn xộn. Người không tìm được ghế hoặc không chen được vào vị trí ghi trên vé lại phải tìm chỗ trống khác. Cứ như vậy, những cổ động viên vào sau có nguy cơ rất cao không tìm được ghế ngồi đúng như trên vé.

Trong phần lớn trường hợp, người ngồi nhầm có thể di chuyển khi chủ nhân của vị trí xuất trình vé. Tuy nhiên, tình huống trong đoạn video gây tranh cãi bởi dù hai khán giả yêu cầu đối chiếu vé, người được cho là đang chiếm chỗ không trả lại vị trí.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ về tình huống tương tự mà họ đã trải qua. Tài khoản N.V.C. viết: “Ở sân Mỹ Đình trận nào có sức nóng thì tình trạng như này là quá đỗi bình thường, đến mức qua cổng soát vé cuối cùng còn được dặn ‘ghế nào trống thì ngồi’... và mọi người đều biết nên đi sớm 1 tiếng để vào ngồi”.

Tài khoản H.X. bức xúc: “Có vé thì vào chứ sao, nhưng mà số vé chỗ khác; an tọa rồi không thích tìm ghế của mình nên cứ ngồi ỳ ra đó thôi”.

H.B. phản ánh: “Đúng là sân Mỹ Đình từ thời Seagame trâu vàng đến giờ toàn không ngồi đúng ghế bạn nhé; cứ vào là tìm chỗ ngồi bừa thôi, sau ai có nhu cầu đòi ghế thì mới tìm chỗ khác”.

Việc vé được phát hành với hàng và số ghế cụ thể đồng nghĩa mỗi khán giả được xác định một vị trí trên khán đài. Tuy nhiên, nếu chỉ kiểm soát quyền vào sân mà không có cơ chế hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn chỗ ngồi, quyền lợi này có thể không được bảo đảm trên thực tế.

Vấn đề càng đáng chú ý ở những trận đấu có lượng khán giả lớn. Khi hàng nghìn người cùng vào sân trong thời gian ngắn sát giờ bóng lăn, việc tự giải quyết tranh chấp ghế giữa các khán giả không chỉ gây khó chịu mà còn có thể làm ùn tắc lối đi trên khán đài.

Đoạn video vì thế thu hút sự chú ý không chỉ bởi tranh cãi của người trong cuộc mà còn cho thấy sự bất cập trong việc quản lý vị trí ngồi tại sân Mỹ Đình.

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là vấn đề mà các sân vận động cần tìm giải pháp khắc phục, để khán giả đã mua vé có số ghế cụ thể được bảo đảm quyền lợi của mình. “Để làm được điều đó, ngoài kiểm soát vé tại cửa vào, công tác tổ chức trên khán đài cũng cần đủ khả năng hỗ trợ khi xảy ra trường hợp ngồi nhầm hoặc cố tình chiếm chỗ”, tài khoản N.N.A. viết.

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