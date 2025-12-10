Dân mạng cười bò khi xem clip bố nhảy ăn mừng vì con trai đi lấy vợ

(VTC News) -

Clip bố mẹ nhảy vui mừng trong ngày cưới của con trai gây sốt mạng xã hội. (Nguồn: Thanh Lich Pham)

Clip kèm dòng ghi chú "Gả được đứa con trai mừng quá hai ông bà nhảy loạn hết cả lên" đang rất "hot" trên mạng ghi lại cảnh bố mẹ chú rể khoác tay nhau bước xuống sân khấu hôn lễ sau khi thực hiện các nghi thức. Điều thu hút sự chú ý của mọi người là nụ cười "như bắt được vàng" của bà mẹ và nhất là dáng điệu của ông bố. Mặt mày hớn hở, ông liên tục nhún nhảy theo nhạc, giơ tay cảm ơn quan khách.

Bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Cư dân mạng tỏ ra đặc biệt thích thú với biểu cảm cùng hành động phấn khích rất đáng yêu của người cha: "Cái sự mừng có thể gọi là từ từng tế bào trào hết ra ngoài".

"Người bố chắc mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Cậu quý tử lông bông, độc thân mãi giờ mới yên ổn thì không vui sao được cơ chứ"; "Nhìn điệu bộ của người bố mà mình cũng thấy vui lây. Chắc chắn ở nhà chú cũng phải vô cùng hài hước và chiều vợ con"; "Cưới con gái thì bố khóc hết nước mắt, cưới con trai thì lại nhảy chân sao. Đúng chuẩn con gái là 'bình rượu mơ', còn con trai là bình thường"...

Mỹ Huyền chia sẻ: "Người cha còn ngoái lại xem thực sự con trai đi lấy vợ chưa, khi xác thực rồi mới dám nhảy múa ăn mừng. Suốt thời gian qua, chắc người cha cứ lo lắng như ngồi trên đống lửa vì con trai mãi chưa lấy vợ. Giờ tống khứ đi được rồi thì cha khoan khoái trong lòng, không thể kiềm chế được cảm xúc".

Một số người hài hước giải thích rằng người cha vui như vậy vì cuối cùng con trai cũng có thể đồng cảm với mình. "Tôi chắc chắn người cha nghĩ rằng đấy con trai đã hiểu được nỗi lòng của mình rồi. Cuối cùng, con cũng phải lấy vợ rồi, để thấu những nổi khổ mà cha phải trải qua suốt mấy chục năm qua", Phương Anh viết.

Bố mẹ không giấu được sự vui sướng trong ngày trọng đại của con trai.

Bên cạnh đó, không ít dân mạng còn chia sẻ kỷ niệm về bố trong ngày cưới của mình. Huy Hoàng kể: "Nhớ hồi đám cưới tôi, cả đêm trước ngày cưới vợ, hai bố con ngồi tâm sự đủ chuyện trên đời, xong còn dạy bảo khuyên can, lâm ly bi đát. Sang đến ngày cưới phát, bố tôi cùng các chú nhậu nhẹt tưng bừng, hát hò, nhảy nhót hơn cả trai trẻ, quậy tung cái đám cưới. Đúng là đàn ông có hai ngày vui nhất đời, ngày mình cưới vợ và ngày con trai mình đi cưới vợ".

Khánh Vy chia sẻ: "Ngày xưa bom nổ chậm là con gái. Ngày nay bom nổ chậm mới chính là con trai. Tôi có anh trai đến 35 tuổi mới chịu đi lấy vợ mà bố mẹ mở tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Họ hàng ở khắp nơi đổ về liên tục chúc mừng. Lên phát biểu, bố còn bảo là nhẹ cả người, trẻ ra vài tuổi".

Xem clip, một số bậc phụ huynh bày tỏ nỗi mong ngóng được làm lễ thành hôn cho con cái mình: "Chừng nào con trai cưới vợ thì tôi phải hát nguyên ngày mất. Tôi hát đủ thể loại từ nhạc trẻ đến xẩm hát văn luôn. Con gái giờ không sợ ế, mà chỉ sợ con trai không lấy được vợ. Nhìn cảnh con trai chỉ có đi làm xong cuối tuần ở nhà mà bực cả mình".

Một người chị tâm sự: "Em trai tôi 30 tuổi mà mãi chưa chịu lấy vợ. Mỗi bữa cơm gia đình nào cũng như một cuộc chiến giằng co không có hồi kết. Thậm chí, cha mẹ còn chọn sẵn chỗ cưới, đơn vị tổ chức, khách mời... chỉ cần con trai có ý chung nhân là tiến hành đám cưới mà mãi nó chưa tìm được ai".